Los New England Patriots vencieron este domingo a los Denver Broncos por 7-10 y sellaron el pase a su duodécimo Super Bowl. El colombiano Christian Gonzalez será el primer jugador cafetero en disputar el ansiado trofeo.

Los Patriots nunca habían ganado una eliminatoria en Denver. Los Broncos habían logrado la victoria en los cuatro precedentes, incluidas las finales de conferencia de las temporadas 2013 y 2015.

Pero la tormenta que irrumpió en un partido que había empezado con sol y excelentes condiciones, sumado al obstáculo para los Broncos de jugar con un mariscal de campo sin experiencia ni ritmo, hizo que los Patriots cambiaran la historia.

Los Patriots enfrentan en el Super Bowl a los Seahawks, quienes se llevaron la final de la Conferencia Nacional

Será el duodécimo Super Bowl para los Patriots -nadie ha disputado tantos-, que buscarán su séptimo título Vince Lombardi para dejar atrás a los Pittsburgh Steelers y convertirse así en el equipo más laureado de la historia.

Los Patriots apuntan a un séptimo Super Bowl, un récord, luego de su aguerrida victoria con bajo puntaje en Colorado, el equipo ya ostentaba la mayor cantidad de apariciones en el Super Bowl con 11, ahora tendrán su 12ª aparición en el escenario más importante del fútbol americano, un récord.

Christian González se consolida en la NFL y está a un paso de hacer historia

El colombiano atraviesa su tercer año como profesional y se ha convertido en un pilar defensivo de los New England Patriots. González dejó atrás cualquier duda relacionada con su físico y regularidad. En la fase regular disputó 14 encuentros, en los que acumuló 69 tackleadas y defendió 10 pases, números que reflejan su impacto constante.

Seleccionado en el puesto 17 del Draft de 2023, González llamó la atención desde su llegada a la liga, exhibiendo con orgullo sus raíces colombianas. Hijo de padre caleño y proveniente de una familia ligada al deporte, hoy es una de las grandes esperanzas defensivas de la franquicia.

El Supertazón se disputará entre los Seattle Seahawks vs New England Patriots, el domingo 8 de febrero en Santa Clara, California., desde las 6:30 Hora Colombia..