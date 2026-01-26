¿Cuántos colombianos han jugado el SuperBowl? Christian González NO es el primero

Los deportistas colombianos se siguen destacando a nivel internacional en múltiples disciplinas. En las últimas horas, el que se ha llevado toda la atención es Christian González, quien se desempeña la posición de esquinero defensivo (cornerback) en los New England Patriots de la National Football League (NFL).

En su segundo año como profesional, González brilló de tal manera al convertirse en un indiscutido de los Patriots hasta el punto de ser determinante en la clasificación del equipo del Gran Boston, Massachusetts, al Superbowl.

Christian González no es el primer colombiano que jugará en Superbowl

La clasificación de los New England Patriots ha puesto a Christian González en las primeras planas, ya que se informó que sería el primer atleta con origen colombiano que jugará el superbowl.

Sin embargo, González no será el primer colombiano que jugar el superbowl, ya que en 2016 el país ya tuvo una representación.

Se trata de Fernando Velasco, quien nació en Estados Unidos, pero su padre era de nacionalidad colombiana.

Velasco brilló con los ennessee Titans, Pittsburgh Steelers, Carolina Panthers, Buffalo Bills.

Sin embargo, fue con los Carolina Panthers con los que alcanzó a jugar por el título de la NFL.

El tackle defensivo disputó el superbowl de 2016, pero no pudo quedarse con la victoria, ya que Carolina Panthers fueron superados por los Denver Broncos.

Otros colombianos en la NFL