Desde el UAE detallaron cómo el Movistar le 'robó' una Vuelta a España a Pogacar

Mauro Gianetti, manager del UAE Team Emirates, volvió a poner sobre la mesa un episodio clave del ciclismo reciente al referirse a la Vuelta a España 2019 y al papel que, según él, jugó el Movistar Team en el desenlace de la carrera.

En una entrevista concedida a la revista RIDE de WielerFlits, el dirigente suizo aseguró que Tadej Pogacar tenía el nivel y las condiciones para ganar aquella edición de la ronda ibérica, aunque finalmente terminó tercero en la clasificación general.

Gianetti recordó que 2019 fue el año del debut de Pogacar en el World Tour con el UAE, luego de llegar procedente del equipo ROG-Ljubljana, y que desde entonces ya mostraba un potencial extraordinario.

Según el manager, durante una de las etapas decisivas de la Vuelta, Pogacar logró distanciar a Primoz Roglic, quien a la postre se consagraría campeón de la competencia.

No obstante, ese movimiento no prosperó debido a la reacción del Movistar Team, que, de acuerdo con Gianetti, salió en bloque a trabajar en el pelotón para neutralizar la escapada del joven esloveno.

“Todos los ciclistas del Movistar se pusieron a tirar para abortar la escapada”, afirmó Gianetti, señalando que el objetivo del equipo español era proteger las opciones de Alejandro Valverde en la lucha por el podio.

El dirigente fue contundente al afirmar que “sin ese trabajo que el Movistar le hizo a Roglic, Tadej habría ganado esa Vuelta a España”, dejando claro que considera determinante la actuación del conjunto telefónico para 'robarle' a Pogacar la posibilidad de ganar su primera 'grande'.

Los resultados oficiales de aquella edición de la Vuelta a España fueron: Roglic, con el Team Jumbo-Visma, fue campeón con un tiempo de 83:07:31, seguido por Valverde a 2’16” y Pogacar a 2’38”.

Nairo Quintana, también corredor del Movistar Team, finalizó cuarto a 3’29”, cerrando una Vuelta a España 2019 que, según Gianetti, pudo haber tenido un campeón diferente.