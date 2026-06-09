Así están Harold Tejada y Santiago Buitrago en la clasificación general del Tour Auvernia-Ródano-Alpes

El equipo neerlandés Visma Lease a Bike ganó este martes 9 de junio la etapa 3 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes (anteriormente Critérium del Dauphiné).
La jornada fue una contrarreloj por equipos de 28.4 kilómetros con inicio y meta en Perreux.
El Visma Lease a Bike se impuso al parar los cronómetros con un registro de 32'52''. El top 3 del día lo completaron el Netcompany INEOS a 9'' y tercero el EF Education Easy Post a 29''.
Clasificación general del Tour Auvernia-Ródano-Alpes tras la etapa 3
La clasificación general no sufrió grandes cambios, ya que el francés Alex Baudin (EF Education EasyPost) sigue liderando la carrera.
A Baudin lo sigue su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) a 12'', mientras que en la tercera casilla está Oscar Onley (Netcompany INEOS) a 12''.
El mejor colombiano del Tour Auvernia-Ródano-Alpes es Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), quien se ubica 18 a 1'21''.
1. Alex Baudin (EF Education EasyPost) 10H01'01''
2. Kévin Vauquelin (Netcompany INEOS) a 12''
3. Oscar Onley (Netcompany INEOS) a 12''
4. Matteo Jorgenson (Visma Lease a Bike) a 15''
5. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 47''
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18. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) 1'21''
24. Harold Tejada (XDS Astana) 1'54''
27. Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) a 3'05''
Recorrido de la etapa 4 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes
La etapa 45 del Tour Auvernia-Ródano-Alpes contará con un recorrido total de 167.4 kilómetros con inicio en Le Puy-en-Velay y meta en Montrond-les-Bains.