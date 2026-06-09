Dimayor emitió comunicado tras lamentables hechos en la final Nacional - Junior

Terminó de manera oficial una nueva edición de la Liga Betplay en la que Junior hizo historia y se convirtió en bicampeón del FPC con la ayuda de Alfredo Arias, quien jugó contra todo pronóstico y sacó a Junior adelante.

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El cuadro 'tiburón' se llevó un nuevo trofeo para sus vitrinas, Nacional se quedó con las manos vacías y los hinchas 'verdolagas' no se aguantaron una decepción más, protagonizando desmanes dentro y fuera del escenario deportivo, los cuales terminaron con un hincha fallecido, periodistas agredidos y un contundente mensaje por parte de Dimayor.

Dimayor emitió comunicado tras problemas en la final Nacional vs Junior

Junior bordó una nueva estrella en su escudo, justamente la #12, la cual claramente provocó emoción en los hinchas barranquilleros, los jugadores, cuerpo técnico y las directivas, pero por el lado del 'verde paisa' el panorama fue completamente distinto.

Que el 'tiburón' diera la vuelta olímpica en el Estadio Atanasio Girardot trajo varias consecuencias para Nacional, entre las cuales se encuentran la posible destitución de Diego Arias como director técnico, barrida de algunos jugadores e inconvenientes con los fanáticos.

Tras dejar escapar el título con un marcador de 3-1 el Atanasio Girardot y sus alrededores se convirtieron en una auténtica batalla campal, ya que algunos periodistas de Win Sports fueron víctimas de hechos violentos durante el encuentro, entre ellos el más afectado, Juan José Peláez.

Además, también se confirmó que Junior no solo tuvo que salir en tanqueta después del encuentro, sino que también se halló a un hincha fallecido, Johan Alexander Leal, de 22 años, quien fue herido con arma blanca y por lo cual Dimayor habría emitido un contundente comunicado en donde expresa su rechazo frente a los hechos de violencia ocurridos una vez finalizado el partido disputado entre Atlético Nacional y Junior FC.

Alfredo Arias tendrá reunión para renovar a Junior

En medio de la celebración del club y el entrenador, las directivas del conjunto barranquillero habrían llamado a Arias para poder hablar con respecto a su futuro, tomando en cuenta que ya le están llegando ofertas y su contrato va hasta el 30 de junio de 2026.

Alfredo Arias firmó contrato con Junior por un año y esto le podría costar caro a Junior, pero se ultimarán detalles entre el martes 9 de junio y el miércoles 10 de este mismo mes para determinar una decisión definitiva con respecto a su futuro, en donde se espera que continúe.

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Tabla de goleadores de la Liga Betplay tras el título de Junior

1- Andrey Estupiñán (Deportivo Pasto): 13 goles

2- Luis Fernando Muriel (Junior FC): 13 goles

3- Hugo Rodallega (Santa Fe): 12 goles

4- Jorge Rivaldo (Águilas Doradas): 11 goles

5- Alfredo Morelos (Atlético Nacional): 11 goles