Así le fue a Egan Bernal en la Clásica Faun Ardeche: resultados de la carrera

El francés Paul Seixas (Decathlon), la gran esperanza del ciclismo galo, se ha impuesto después de una gran demostración en solitario en la 26a edición de la Faun-Ardèche Classic, prueba de un día disputada con salida y llegada en Guilherand-Granges con un recorrido de 187.6 km.

Seixas (Lyon, 19 años) hace soñar a una afición francesa que asiste con dolor al hecho de que no haya ganado ningún corredor nacional el Tour desde Bernard Hinault en 1985. El joven lionés se apuntó la Faun Ardeche a lo campeón, emulando al propio Pogacar o a Van der Poel, quien minutos antes se apuntó la Omloop con otra gran escapada en solitario.

Paul Seixas sucede en el palmarés al francés Romain Gregoire, quien a su vez tomó el testigo del español Juan Ayuso, ganador en 2024.

¿Cómo le fue a Egan Bernal en la Clásica Faun Ardeche?

Seixas atacó a 40 km de meta, subiendo el Muro de Royes (6,8 km al 7,3), dejando la compañía de los grandes rivales de la prueba, el estadounidense Matteo Jorgenson (Visma), el suizo Jan Christen (UAE) y el francés Lenny Martínez (Bahrain).

El francés cruzó la meta con un tiempo de 4h.37.20, a una media de 40,5 km/hora en un recorrido montañoso. A 1:48 llegaron Christen, Jorgenson y Martínez. En la séptima plaza llegó el colombiano Egan Bernal (INEOS), octavo el ecuatoriano Jefferson Cepeda (Movistar), y el primer español, dentro del top 10, noveno, Igor Arrieta (UAE).

¿Cómo les fue a los otros colombianos en la Clásica Faun Ardeche?

Brandon Rivera (INEOS) y Diego Pescador (Movistar Team) eran los otros dos pedalistas colombianos que hicieron presencia en esta competencia en territorio francés, donde el reciente campeón nacional de la contrarreloj quedó en el puesto 20 a 5:14 del ganador, mientras que el joven nacido en el Quindío del equipo telefónico ocupó la casilla 14 a 4:31 segundos de Seixas.

