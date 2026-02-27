Nairo advierte al Movistar Team: “el cuerpo responde muy bien”

Nairo Quintana terminará este 2026 su último año de contrato con el Movistar Team, equipo telefónico donde supo celebrar sus más importantes triunfos, incluyendo título en el Giro de Italia, la Vuelta a España y dos subcampeonatos en el Tour de Francia.

El pedalista boyacense de 36 años, quien viene de una actuación discreta en el UAE Tour ocupando la casilla 34 de la clasificación general a 7:42 segundos del ganador Isaac del Toro, dejó claro que sigue con buenas sensaciones arriba de la bicicleta gracias al buen estado de salud del que goza actualmente.

Nairo avisa al Movistar Team sobre sus próximos retos del año

Pese a que el resultado en el UAE Tour fue poco destacado, el pedalista colombiano sabe que puede seguir aportando al equipo y que no fue casualidad su buen trabajo en el Tour de Omán, donde acabó séptimo en la clasificación general tras hacerlo muy bien en los dos días de montaña (puesto 11 en Eastern Mountain y casilla 6 en Green Mountain, etapa donde incluso rozó la victoria).

“Creo que hemos tenido la oportunidad de cuidarnos muy bien, de tener buena salud y cuando la salud respeta, el cuerpo responde muy bien. Y eso es lo que me da alegría y me motiva para seguir estando ahí adelante”, señala Nairo en una entrevista concedida al diario AS.

Quintana admitió que el retiro está cerca, pero seguirá ligado al deporte

La exigencia del ciclismo actual es máxima y cada vez aparecen más rivales fuertes a vencer, por eso, Nairo es consciente de la dificultad de seguir en un equipo WorldTour como el Movistar y de continuar su carrera a los 36 años, sin embargo, deja claro que sigue pedaleando a un buen nivel.

“Se ve que mi retirada está más cerca porque ya no tengo 20 ni 25 años, ya son 36 y aunque para la cabeza es difícil aceptarlo, ha pasado el tiempo y hemos visto pasar muchas generaciones y seguimos aquí pedaleando a un buen nivel y disfrutando. De momento voy a seguir disfrutando y más adelante veremos en el momento qué va a pasar”, añadió el ciclista colombiano.

