Así le fue a Nairo Quintana en el Tour de Romandía 2026

Después de quedarse con el título de la Vuelta a Asturias, el colombiano Nairo Alexander Quintana (Movistar Team) tuvo una aceptable actuación en la edición 79 del Tour de Romandía, que consagró como campeón al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

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Quintana terminó la prueba en la posición 21 de la clasificación general a 10 minutos y 19 segundos de Pogacar.

Así le fue a Nairo Quintana en el Tour de Romandía

Nairo Quintana sumó importantes kilómetros en la temporada 2026 durante el Tour de Romandía. Quintana demostró buen nivel en las pruebas de montaña al permanecer con el grupo de favoritos, aunque no pudo seguir el ritmo de Tadej Pogacar.

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Posiciones de Nairo en las etapas del Tour de Romandía

Prólogo - 68

Etapa 1 - 33

Etapa 2 - 10

Etapa 3 - 18

Etapa 4 - 13

Etapa 5 - 27

Próxima carrera de Nairo Quintana

Nairo Quintana hará una pausa en su temporada 2026, después haber tenido un apretado calendario en la primera mitad del año.

Se espera que Nairo retome la actividad, luego del Giro de Italia.