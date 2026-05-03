Pogacar suma otro título: campeón del Tour de Romandía 2026

El esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) volvió a demostrar su dominio en el ciclismo internacional al quedarse este domingo 3 de mayo con el título de la edición 79 del Tour de Romandía.

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Pogacar impuso su jerarquía de principio a fin al ganar cuatro de las cinco etapas y lograr con gran ventaja el primer lugar de la clasificación.

El esloveno superó en la clasificación general al alemán Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) a 42'' y tercero el francés Lenny Martínez (Bahrain-Victorious) a 2'44'', quienes completaron el podio.

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Pogacar ganó la etapa 5

Este domingo 3 de mayo, Tadej Pogacar se quedó con la primera posición en la etapa 5 al demostrar gran fortaleza en el ascenso a Leysin en la jornada de 178,2 kilómetros.

Pogacar lanzó un fuerte ataque en la escalada definitiva, para cruzar la meta en solitario.

La segunda posición del día fue para Florian Lipowitz, que finalizó a tres segundos y tercero se ubicó a Primoz Roglic a 7''.

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Así terminó la clasificación general del Tour de Romandía

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 20H05'42''

2. Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) a 42''

3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 2'44''

4. Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike) a 2'51''

5. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) 3'15''

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11. Sergio Andrés Higuita (XDS AStana Team) a 412''