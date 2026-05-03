Iván Ramiro Sosa, subcampeón del Tour de Turquía

El colombiano Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma) tuvo una destacada actuación en la edición 61 del Tour de Turquía al quedarse con el subtítulo en la clasificación general.

Sosa se quedo con el segundo lugar, por detrás del ciclista australiano Sebastian Berwick (Caja Rural - Seguros RGA), quien logró el campeonato de la carrera.

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El colombiano se destacó por lograr una victoria de etapa, ya que se impuso en la tercera jornada del Tour de Turquía.

En la clasificación general, Sosa finalizó a cinco segundos de Berwick, mientras que el top 3 lo completó el belga Kamiel Bonneu (Solution Tech NIPPO Rali) a 59''.

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Ganador última etapa

La octava y última etapa del Tour de Turquía la ganó el belga Tom Crabbe (Team Flanders - Baloise), quien se impuso en la jornada de 105,2 kilómetros con inicio y final en Ankara.

El mejor colombiano del día fue Iván Ramiro Sosa al cruzar la meta en el puesto 35 en el pelotón principal con el mismo tiempo del ganador.

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Así terminó la general del Tour de Turquía