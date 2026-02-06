Así le fue a Nairo y a los otros colombianos en la Muscat Classic 2026

El campeón de Suiza Mauro Schmid (Jayco Alula) se ha impuesto en la cuarta edición de la Clásica de Muscat disputada entre Al Mouj y Al Bustan con un recorrido de 176.2 km en Oriente Medio (Omán), después de un intenso duelo con el británico del UAE Adam Yates, segundo clasificado.

Schmid (26 años) se metió en la fuga definitiva de tres hombres en el ascenso a Jissah, a 8 km de meta, junto a su compañero de equipo australiano Luke Plapp y Adam Yates. La formación "aussie" supo hacer valer la superioridad de dos contra uno y en la recta de meta el campeón helvético ganó por velocidad con un tiempo de 4h.14.16, en una jornada ondulada que se cerró a una media de 41,5 km hora.

¿Cómo les fue a los colombianos en la Muscat Classic 2026?

Esta prueba que se presenta en víspera del Tour de Omán que comienza este sábado 7 de febrero, tenía la presencia de cinco pedalistas colombianos con Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador del Movistar Team, además de los velocistas Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) y Fernando Gaviria (Caja Rural).

El mejor ciclista del país en esta prueba fue Diego Pescador, que cruzó la meta en la casilla 30 a 15 segundos del ganador, corredor de apenas 21 años nacido en el Quindío que viene teniendo buenas actuaciones en esta temporada luego de obtener el segundo lugar en la ‘Clàssica Camp de Morvedre’.

Nairo y Einer Rubio quedaron relegados

Los pedalistas boyacenses del Movistar Team no tuvieron una actuación destacada y terminaron cruzando la meta con varios minutos de diferencia sobre el suizo Schmid, Nairo quedó en la casilla 73 con un tiempo de 3:53, mientras que Einer paró el reloj a 1:47 de diferencia sobre el líder, ocupando la posición número 53.

Por otro lado, los velocistas colombianos Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria no terminaron la prueba, ahorrando fuerzas para lo que será el inicio del Tour de Omán y su primera etapa con llega al ‘sprint’.

