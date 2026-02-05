Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026: así quedó el 'top 10' de la contrarreloj

La prueba contrarreloj individual de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo dejó una jornada difícil de superar en términos de emoción. Fue disputada sobre un recorrido de 44 kilómetros en Zipaquirá, Cundinamarca, con la presencia de los principales especialistas del país.

El gran protagonista de la jornada fue Brandon Rivera, corredor del Ineos Grenadiers, quien se quedó con el título nacional tras una actuación sólida y constante de principio a fin, imponiéndose con autoridad ante rivales de alto nivel, pues no partía como favorito.

Rivera, de 29 años, logró así cerrar un ciclo que venía construyendo desde temporadas anteriores, luego de haber sido segundo en 2024 y tercero en 2025. Esta vez, en su tierra natal, no dejó espacio para la duda y dominó el cronómetro con solvencia.

Podio de la prueba de contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo 2026

El segundo lugar fue para Daniel Felipe Martínez, del Red Bull-Bora-Hansgrohe, quien finalizó a 1 minuto y 53 segundos del ganador, mismo tiempo de diferencia que registró Rodrigo Contreras, de Nu Colombia, tercero en la clasificación general.

La cuarta posición fue para Walter Vargas, del Team Medellín EPM, mientras que el vigente campeón, Egan Bernal, del Ineos Grenadiers, cerró el top cinco en una contrarreloj que no perdonó errores.

Más atrás se ubicaron corredores como Harold Tejada, afectado por un pinchazo, además de Samuel Flórez, Juan Manuel Barboza, Javier Jamaica y Daniel Arroyave, quienes completaron el grupo de los diez mejores en una jornada marcada por la exigencia física y técnica.

Top 10 clasificación de la contrarreloj de los Nacionales