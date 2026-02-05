"Tiene más talento que yo": la revelación de Egan tras el triunfo de Brandon Rivera en los Nacionales

Egan Bernal fue uno de los corredores que dejó esperando a muchos aficionados en la prueba contrarreloj de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, pues pretendía defender el título pero finalizó quinto. Al término del recorrido, el corredor demostró admiración que tuvo hacia Brandon Smith Rivera, nuevo campeón de la especialidad.

Declaraciones de Egan tras el título de Brandon Rivera

El corredor del Ineos Grenadiers habló con RCN una vez finalizada la competencia y dejó claro que el resultado de su compañero lo llenó incluso más que una victoria propia. “Me alegra más que si yo la hubiera ganado”, expresó Bernal, reflejando la cercanía que existe entre ambos.

Egan no escatimó elogios para Rivera y aseguró que el triunfo era apenas una consecuencia del trabajo que viene realizando desde hace años. “Merece esto y muchísimo más”, afirmó el zipaquireño, quien fue testigo directo del crecimiento deportivo de su compañero.

El anterior campeón de la prueba de CRI fue más allá y resaltó el talento natural de su compañero desde sus inicios. “Desde pequeño he sentido que Brandon tiene más talento que yo y poco a poco lo ha venido demostrando”, comentó, dejando una declaración poco común, impulsado por el cariño a Rivera.

Bernal también dimensionó la magnitud de lo realizado por Rivera en la contrarreloj nacional, disputada sobre 44 kilómetros. “Lo que hizo hoy fue algo muy grande”, dijo, en referencia al dominio mostrado de principio a fin.

La cercanía entre ambos corredores no es casualidad. Egan recordó que entrenan juntos todos los días y que comparte de primera mano los detalles del proceso de preparación de Rivera dentro del Ineos Grenadiers.

“No me sorprende, siempre lo he visto cómo se entrena y cómo ha venido mejorando”, añadió Bernal, destacando la disciplina y constancia que caracterizan al nuevo campeón nacional de la contrarreloj.

Formados juntos desde temprana edad, hoy compañeros de equipo y grandes amigos, Egan Bernal y Brandon Rivera protagonizaron uno de los momentos más emotivos de los Nacionales en su primera jornada.