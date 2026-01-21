Así va Jhonatan Narváez en la general del Tour Down Under - etapa 1

Jhonatan Narváez ya pelea por la clasificación general del Tour Down Under 2026, carrera en la que defiende el título conseguido el año anterior. El ecuatoriano de 28 años, corredor del UAE Team Emirates XRG, aparece como el latinoamericano mejor ubicado tras la disputa de la primera etapa.

Luego del prólogo y de la jornada inaugural en línea, Narváez ocupa la decimotercera posición de la general, a solo siete segundos del líder, una diferencia corta que lo mantiene dentro del grupo de aspirantes al título.

Jhonatan Narváez en la primera etapa del Tour Down Under

La primera etapa, disputada sobre 120 kilómetros con salida y llegada en Tanunda, estuvo diseñada para los velocistas. Allí, el danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se llevó la victoria con un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 41 segundos, resultado que le permitió asumir el maillot de líder gracias a las bonificaciones.

En una jornada mayoritariamente llana, con tres ascensos a Menglers Hill como únicas dificultades, Narváez supo leer bien la carrera. El campeón vigente aprovechó el primer puerto de montaña para bonificar tres segundos, un movimiento clave que le permitió escalar posiciones en la general tras un prólogo en el que no había logrado destacar.

Ese detalle cobra especial relevancia en una clasificación general que está extremadamente apretada. Lund Andresen lidera con un acumulado de 2:46:56, seguido por Samuel Watson a un segundo y Ethan Vernon a dos. En ese contexto, Narváez se mantiene a tiro de los primeros puestos, consciente de que las etapas más exigentes están por venir.

Para el ecuatoriano, el Tour Down Under representa su primera gran cita del calendario y un termómetro importante de cara a la temporada. Su condición de campeón defensor lo obliga a correr con atención especial del pelotón, pero también le permite manejar los tiempos con mayor madurez y experiencia.

Recorrido de la segunda etapa del Tour Down Under 2026

El panorama comenzará a cambiar este jueves con la segunda etapa, que se disputará entre Norwood y Uraidla sobre un recorrido de 148,1 kilómetros. Será una jornada de media montaña, con tres puertos puntuables —dos de primera categoría y uno de segunda—, escenario ideal para que los hombres de la general empiecen a marcar diferencias.

Allí, Narváez tendrá una primera prueba real para medir sus fuerzas frente a los principales candidatos. Sin necesidad de atacar de manera frontal, el ecuatoriano buscará mantenerse con los mejores y, de ser posible, ganar tiempo o al menos no cederlo en un terreno que se ajusta mejor a sus características.

Más allá de este inicio de año, Narváez apunta a una temporada ambiciosa con el UAE Team Emirates XRG. El ecuatoriano tiene en el radar la posibilidad de disputar al menos una de las tres grandes vueltas, probablemente en rol de gregario de lujo para Tadej Pogacar, mientras sigue demostrando en Australia que está listo para asumir retos mayores en el ciclismo mundial.