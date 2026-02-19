Así van Nairo y los colombianos en la general del UAE Tour luego de la cuarta etapa

La cuarta etapa del UAE Tour 2026 se disputó este jueves 19 de febrero en Fujairah, con un recorrido de 182 kilómetros y un perfil completamente llano que desembocó en una llegada masiva.

Tal como se esperaba, la fracción se definió al embalaje entre los velocistas, en una jornada controlada por los equipos interesados en el sprint y que terminó con 124 corredores entrando en el mismo tiempo.

El ganador del día fue Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien se impuso con un tiempo de 4:03:06, superando en el embalaje a Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y a Matteo Milan (Groupama - FDJ United), que completó el podio de la etapa.

En cuanto a la clasificación general, no hubo modificaciones en los primeros puestos debido a que el grupo principal cruzó la meta compacto, manteniéndose las diferencias establecidas tras las jornadas previas.

El líder de la carrera continúa siendo Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), con un acumulado de 11:12:09, seguido por Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a 21 segundos.

El colombiano Harold Tejada (XDS Astana) se mantiene en la tercera posición, a 1:00 del líder, consolidándose como el mejor latinoamericano en la clasificación general tras cuatro etapas.

Completan el ‘top 5’ el belga Lennert Van Eetvelt (Lotto Intermarché), a 1:07, y el australiano Luke Plapp (Team Jayco AlUla), a 1:19, en una tabla que sigue bastante apretada de cara a las etapas decisivas.

En el caso de los otros colombianos en competencia, todos escalaron posiciones pese a mantener sus tiempos en la general: Nairo Quintana (Movistar Team) es 39° a 5:35, mientras que Sergio Higuita (XDS Astana) figura 43° a 6:35.

Por su parte, el velocista Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) aparece en la casilla 107, a 19:37 del líder, en una carrera que comenzará a definirse en las próximas jornadas con finales más exigentes para los hombres de la clasificación general.

Clasificación general del UAE Tour luego de la cuarta etapa

1. Antonio Tiberi, Bahrain Victorious, 11:12:09

2. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG, a 0:21

3. Harold Tejada, XDS Astana, a 1:00

4. Lennert Van Eetvelr, Lotto Intermarché, a 1:07

5. Luke Plapp, Team Jayco AlUla, a 1:19

39. Nairo Quintana, Movistar Team, a 5:35

43. Sergio Higuita, XDS Astana, a 6:35

107. Juan Sebastián Molano, UAE Team Emirates, a 19:37