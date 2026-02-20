Así van Nairo y los colombianos en la general del UAE Tour luego de la etapa 5

La clasificación general del UAE Tour 2026 dejó un bien 'parados' a los ciclistas colombianos tras la disputa de la quinta etapa este viernes 20 de febrero. Luego de una jornada llana, los escarabajos mantienen posiciones expectantes, especialmente Harold Tejada, quien se sostiene en el top 3 de la carrera.

El líder es el italiano Antonio Tiberi (Bahrain Victorious), con un tiempo acumulado de 14:45:27, seguido por Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) a 21 segundos. En la tercera posición aparece el colombiano Harold Tejada (XDS Astana), a un minuto exacto del liderato, consolidándose como el mejor representante colombiano en la general.

Colombianos en la general del UAE Tour

Más atrás, pero aún dentro del radar competitivo, se ubican Nairo Quintana (Movistar Team) en la casilla 39 y Sergio Higuita (XDS Astana) en la posición 43, ambos a 4:05 del líder. Por su parte, el velocista Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) es 106, a 19:37, enfocado más en las etapas al sprint que en la clasificación global.

La fracción de este viernes se disputó entre Dubai Al Mamzar Park y Hamdan Bin Mohammed Smart University, con un recorrido de 168 kilómetros completamente llanos. Tal como se esperaba, el viento y el ritmo alto marcaron el desarrollo de una jornada diseñada para los hombres rápidos.

Clasificación general del UAE Tour luego de la quinta etapa

1. Antonio Tiberi, Bahrain Victorious, 14:45:27

2. Isaac del Toro, UAE Team Emirates - XRG, a 0:21

3. Harold Tejada, XDS Astana, a 1:00

4. Lennert Van Eetvelr, Lotto Intermarché, a 1:07

5. Luke Plapp, Team Jayco AlUla, a 1:19

39. Nairo Quintana, Movistar Team, a 4:05

43. Sergio Higuita, XDS Astana, a 4:05

106. Juan Sebastián Molano, UAE Team Emirates, a 19:37

La victoria de este viernes fue para el italiano Jonathan Milan (Lidl-Trek), quien detuvo el cronómetro en 3:33:18 tras imponerse en una llegada masiva. El podio del día lo completaron Erlend Blikra (Uno-X Mobility) y Matteo Malucelli (XDS Astana Team), en un embalaje con 127 corredores dentro del mismo tiempo.

Para los colombianos con aspiraciones en la general, la jornada representó un día de control y ahorro de energía. Harold Tejada defendió sin sobresaltos su tercer lugar, mientras que Nairo Quintana y Sergio Higuita evitaron cortes y llegaron con el grupo principal.

Recorrido de la sexta etapa del UAE Tour

Ahora todas las miradas apuntan a la sexta etapa, que se correrá este sábado 21 de febrero entre Al Ain Museum y Jebel Hafeet, nuevamente sobre 168 kilómetros, pero con un exigente final en puerto de primera categoría.

Ese ascenso final será determinante para las aspiraciones de Harold Tejada y podría mover de forma drástica la clasificación general del UAE Tour. Allí se definirá si el colombiano puede luchar por el liderato o, al menos, asegurar un lugar en el podio antes de la jornada definitiva.