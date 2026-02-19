Colombia ganó sus primeras medallas en el Campeonato Panamericano de Pista

La Selección Colombia 'Colombiana' ganó sus primeras medallas en el Campeonato Panamericano de Pista que se disputa en el Velódromo Parque Peñalolén Instituto Nacional de Deportes de Chile.

El equipo nacional, dirigido por John Jaime González. subió al podio en las pruebas de la velocidad equipos varones y en la velocidad por equipos damas.

Las primeras en ganar medalla fueron Stefany Cuadrado, Marianis Salazar y Juliana Gaviria, quienes se quedaron con la presea de plata en la velocidad por equipos damas al caer en la final de la modalidad con el representativo de México.

Seguidamente, Kevin Quintero, Rubén Murillo, Santiago Ramírez y Cristian Ortega se quedaron con la medalla de plata en la velocidad por equipos varones, luego de perder en la final con Canadá por solo 73 centésimas de segundo.

Otros resultados de Colombia en el Campeonato Panamericano de Pista

Colombia también tuvo una destacada actuación en la prueba de la persecución por equipos varones.

El cuarteto integrado por Juan Esteban Arango, Anderson Arboleda, Jordan Parra y Brayan Sánchez disputará este jueves 19 de febrero la medalla de bronce frente a Chile.

En la ronda clasificatoria, los colombianos lograron un tiempo de 3:55.268, el cual también se convirtió en nuevo récord nacional.

La final por el oro la disputarán Canadá y Estados Unidos.

En el scratch damas, Luciana Osorio terminó séptima en la prueba que ganó la trinitense Teniel.