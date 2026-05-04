Baja sensible en el Giro: estrella del ciclismo queda fuera a última hora

El ecuatoriano Richard Carapaz sufrió un duro revés en su calendario deportivo al confirmarse su ausencia en el próximo Giro de Italia 2026, una de las competencias más especiales de su carrera. El equipo EF Education-EasyPost informó que el campeón olímpico no logró recuperarse a tiempo de una cirugía reciente, por lo que deberá aplazar su regreso y enfocarse ahora en el Tour de Francia.

"Cada vez que voy al Giro es un momento muy especial”, expresó Carapaz

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La noticia cayó como un balde de agua fría para el pedalista de 32 años, quien tenía grandes expectativas de volver a pelear por la Maglia Rosa, un título que ya conquistó en 2019 y que lo consolidó como uno de los grandes referentes del ciclismo latinoamericano.

“Para mí es una decepción total, porque el Giro es una carrera a la que siempre le he tenido mucho cariño y que esperaba con ilusión. Siempre quiero prepararla de la mejor manera. Cada vez que voy al Giro es un momento muy especial”, expresó Carapaz en un comunicado difundido por su escuadra.

La razón principal de su baja está relacionada con una cirugía para extirpar un quiste perineal, intervención que dejó una herida más compleja de lo esperado. Según explicó Jon Greenwell, médico jefe del EF Pro Cycling, el tiempo de recuperación fue más prolongado y comprometía seriamente la preparación del ecuatoriano para afrontar una carrera de tres semanas.

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“En lugar de que participara sin estar al 100 % y con el riesgo de sufrir complicaciones, pensamos que sería más sensato prepararlo bien para el Tour de Francia”, señaló el especialista.

Pese al golpe anímico, Carapaz ya cambió el chip y mira hacia el Tour, donde espera llegar en plenitud física: “Estamos a las puertas del Tour. Faltan menos de 70 días para la salida. Quiero hacerlo superbien, prepararme y tratar de conseguir un buen resultado”, aseguró.

La ‘Locomotora del Carchi’ mantiene intacta su ambición y sueña con volver a ser protagonista en la Grande Boucle, competencia en la que ya ganó etapa, vistió el maillot amarillo y terminó en el podio. Ahora, su prioridad será recuperar sensaciones y llegar con ritmo a la carrera más importante del calendario mundial.