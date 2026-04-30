Bomba en el ciclismo: colombiano llegaría al Ineos y sería compañero de Egan Bernal

El mercado de fichajes en el ciclismo internacional comienza a moverse y un nombre colombiano vuelve a tomar protagonismo en Europa. Según versiones no oficiales provenientes de medios especializados, Harold Tejada estaría muy cerca de convertirse en nuevo corredor del Ineos Grenadiers, una de las escuadras más poderosas del pelotón WorldTour.

El hoy corredor del Astana tuvo una reciente victoria de etapa en la París-Niza en 2026

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De acuerdo con la información que circula en el portal DNL Benson, el huilense de 29 años, actualmente en las filas del Astana, firmaría un contrato por tres temporadas con el equipo británico. De concretarse, Tejada compartiría equipo con sus compatriotas Egan Bernal y Brandon Rivera, reforzando la presencia colombiana en una estructura que históricamente ha apostado por escaladores de alto nivel.

El posible fichaje responde a la intención de Ineos de fortalecer su nómina en la montaña, uno de los puntos clave en las grandes vueltas. En ese contexto, Tejada ha ganado reconocimiento por su regularidad y evolución en los últimos años, además de su capacidad para responder en terrenos exigentes.

El colombiano ha sido una pieza importante dentro del Astana, equipo al que llegó en 2020 y donde ha tenido progresión constante. Entre sus resultados más destacados aparece su victoria de etapa en la París-Niza en 2026, así como su cuarto lugar en la clasificación general del UAE Tour, actuaciones que lo posicionaron como uno de los corredores más sólidos del pelotón internacional.

El colombiano de 29 años, nacido en Pitalito, llegaría al Ineos Grenadiers

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Formado en el ciclismo nacional con el Orgullo Paisa y posteriormente con el Team Medellín, Tejada dio el salto al profesionalismo tras destacarse en competencias como el Tour del Porvenir, donde también consiguió una victoria de etapa. Desde entonces, ha participado en las tres grandes vueltas, acumulando experiencia como gregario y mostrando destellos de protagonismo en jornadas de alta montaña.

Aunque por ahora no existe confirmación oficial por parte de los equipos involucrados, la posibilidad de ver a Tejada vestido con los colores del Ineos genera expectativa en el entorno del ciclismo colombiano. Su eventual llegada no solo reforzaría la plantilla británica, sino que también podría abrirle nuevas oportunidades como líder en determinadas carreras.