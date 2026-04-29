Tour de Romandía 2026: ganador etapa 1 y clasificación general

El ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) confirmó su favoritismo para ganar la edición 79 del Tour de Romandía al imponerse este miércoles 29 de abril en la primera etapa.

Pogacar se quedó con la victoria en la jornada de media montaña de 171,2 kilómetros con inicio y final en Martigny.

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El esloveno logró el primer lugar al lanzar un fuerte ataque en el ascenso al puerto de montaña de Ovronnaz, al cual solo pudieron responder Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe), Lenny Martínez (Bahrain Victorious) y Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike).

Los cuatro ciclistas colaboran para mantener la diferencia con el resto del pelotón hasta que en el último kilómetro definieron al ganador con un sprint.

Pogacar hizo valer su condición de campeón del mundo para tener una mayor punta de velocidad y cruzar la meta en primer lugar.

En la segunda casilla se ubicó Lipowitz y tercero finalizó Martínez.

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El resto del pelotón finalizó la prueba a 21 segundos con el colombiano Sergio Andrés Higuita (XDS Astana) como protagonista.

Clasificación general del Tour de Romandía etapa 1

1. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) 4H00'27''

2. Florian Lipowitz (Red Bull Bora Hansgrohe) a 7''

3. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 16''

4. Jorgen Nordhagen (Visma Lease a Bike) a 23''

5. Albert Withen (Lidl Trek) a 31''

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16. Sergio Andrés Higuita (Astana) a 1'00''

39. Nairo Quintana (Movistar Team) a 6'02''