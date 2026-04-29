Egan Bernal tendrá nuevo compañero colombiano en el INEOS

Harold Tejada se ha consolidado como uno de los ciclistas colombianos más importantes en los últimos años, teniendo en cuenta la regularidad demostrada en Europa al ser una de las figuras del Astana desde la temporada 2020.

Lo hecho por Tejada lo ha puesto en el radar de otras destacadas escuadras del pelotón World Tour, que a sus 29 años lo ven como un potencial refuerzo de cara al futuro.

Lea también Egan Bernal subió 15 posiciones: así quedó el nuevo ranking UCI

El INEOS Grenadiers quiere a Harold Tejada

Este miércoles 29 de abril, Daniel Benson dio a conocer que el equipo británico INEOS Grenadiers tiene todo adelantado para fichar a Harold Tejada de cara a la temporada 2027.

Según Benson, el INEOS Grenadiers pretende mejorar su plantilla de escaladores, por lo que ha puesto sus ojos en el pedalista colombiano.

El acuerdo entre Tejada y el conjunto británico se pactaría por tres años, en los que el ciclista nacido en Pitalito, Huila, se convertiría en ficha clave del INEOS.

Harold Tejada, compañero de Egan Bernal

En caso de concretarse su llegada al INEOS Grenadiers, Harold Tejada se sumaría a Egan Arley Bernal y a Brandon Rivera como las caras colombianas en el equipo británico.

Tejada llamó la atención del INEOS por conseguir victorias de etapa en París-Niza y además cuarto en la clasificación general del UAE Tour.

Lea también Egan Bernal se beneficia por la baja de otro ciclista de élite del Giro de Italia

El ciclista de 29 años compartiría escuadra con Egan y Brandon, en caso de que estos dos concreten la renovación de sus respectivos contratos.