Cada vez falta menos para que comiencen las diferentes competencias del ciclismo nacional e internacional, donde los pedalistas colombianos buscarán dejar la bandera tricolor en lo más alto y volver a ilusionar a todos los aficionados con obtener el título de una de las tres grandes vueltas.

Uno de los pedalistas que sueña con una buena temporada en el 2026 es Brando Rivera, ciclista del Ineos, y que, en conversaciones con Deportes RCN, dejó claro cómo será su calendario durante este año, además de su gran objetivo personal y grupal.

Brando Rivera sueña con la Vuelta España en el 2026

En primera instancia, el pedalista zipaquereño afirmó que durante esta temporada tendrá competencia de un día y una semana, las cuales le ayudarán a prepararse de la mejor manera para lo que será la Vuelta España, la cual será su gran objetivo, y espera tener una gran actuación en la última grande que se correrá en el 2026.

“El primer objetivo es estar más saludable. En el 2025 tuve muchas limitaciones por salud, la infección que tuve en la pierna en el Giro, pero bueno, lo importante es estar bien de salud. Ya hablando de carreras, tendré competencias de una semana y un día; entre ellas estaré en la Vuelta Cataluña y otras clásicas. Ya como gran objetivo será la Vuelta España, pero todavía falta mucho, tenemos que ir carrera a carrera”, aseguró el pedalista del Ineos.

Además, el colombiano afirmó que uno de los objetivos que tiene a corto plazo es realizar una buena presentación en los Nacionales de Ciclismo, los cuales serán en Zipaquirá, tierra que vio los inicios de Brando Rivera y de Egan Bernal, uno de los pedalistas más importantes de Colombia.

“Esperamos que podamos terminar de la mejor manera. Tenemos la ilusión de llevar la camiseta a Europa, ser campeón nacional es algo que motiva y por eso lo vamos a intentar con Egan (…) Tenemos la condición para hacerlo y en las carreras de un día todo puede pasar”, aseguró el cundinamarqués.

Brando Rivera, ilusionado por correr en Zipaquirá

Por último, el corredor del Ineos no escondió su felicidad por correr en su tierra, la cual lo vio dar sus primeros pedalazos y que ahora será la encargada de verlo defender la camiseta de campeón nacional.

“Será un espectáculo y el circuito pondrá a cada uno en su lugar. Estamos entrenando bien para que todo nos salga bien (…) Como zipaquereño es un honor y orgullo correr en casa”, finalizó el corredor.