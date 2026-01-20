Egan Bernal quiere correr el Giro de Italia, pero confirmó problema

Egan Bernal está listo para iniciar la competencia oficial en la temporada 2026, teniendo en cuenta que será una de las figuras que participará en los Campeonatos Nacionales de Ruta.

Este martes 20 de enero, Bernal ratificó que en su calendario está previsto correr el Giro de Italia como uno de los líderes del INEOS Grenadiers.

Sin embargo, Bernal reconoció que no tiene su lugar asegurado en la nómina del conjunto británico.

Egan Bernal quiere correr el Giro de Italia

"En un principio me gustaría hacer el Giro de Italia, pero toca ir carrera a carrera, día a día. Al Giro de Italia llevarán a los más fuertes y hay que ganarse ese cupo. Hay que estar ahí", explicó.

"Hay que tener los pues en la tierra, trabajar muy duro. Ahora mi cabeza está en los nacionales y después vamos a Europa a ir carrera por carrera. El equipo hace muchos planes, pero uno sabe que hay que ir día a día", agregó.

Egan Bernal habló de su calendario

Después de disputar los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026, Egan Bernal se desplazará a Europa para afrontar el calendario que tiene estipulado el INEOS Grenadiers.

Se tiene previsto que Bernal haga parte de la nómina del conjunto británico en la Vuelta Algarve del 18 al 22 de febrero.

Posteriormente, Egan podría afrontar algunas de las Clásicas de las Ardenas.