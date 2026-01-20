El ciclista colombiano Egan Arley Bernal está listo para la competencia oficial en la temporada 2026 al confirmar su participación en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, que se disputarán en el departamento de Cundinamarca, y tendrán como punto de salida y de meta el municipio de Zipaquirá.

Bernal, que defenderá el título de campeón nacional, se mostró emocionado por el recorrido que tendrán Campeonatos Nacionales de Ciclismo.









"Es muy lindo llevar los Nacionales a Zipaquirá. Con ganas de que llegue la fecha, de hacer lo mejor posible y que la gente de Zipaquirá disfrute la carrera. Hemos llevado importantes carreras a Zipaquirá, pero es diferente el nacional que es más exigente", dijo Bernal en diálogo con Deportes RCN.

Egan Bernal, sobre el recorrido del Nacional de ciclismo

"La carrera será muy exigente, sale y llega a la catedral con la subida de la concepción que es una subida muy dura, nos verán pasar 12 veces. Sé que les va a gustar, nos van a ver sufrir y pasar despacio. casi que es más rápido subir a pie, es un recorrido diseñado para un ciclista muy completo, explosivo, que suba muy bien", afirmó.

Egan habló de sus rivales en los Nacionales de ruta

"Hace unos meses nadie iba a ir a los nacionales y ahora todo el mundo va a estar. El hecho de que sea en Zipaquirá atrae bastante. Va a ser de los nacionales en donde más ciclistas del World Tour van a estar, así que seguramente el nivel será súper alto y entre todos una rivalidad sana y vamos a intentar ganar el título", dijo.

Egan Bernal quiere correr el Giro de Italia

En el marco de la presentación de los Nacionales de Ruta 2026, Egan Bernal se refirió a su deseo de correr el Giro de Italia.

"En un principio me gustaría hacer el Giro de Italia, pero toca ir carrera a carrera, día a día. Al Giro de Italia llevarán a los más fuertes y hay que ganarse ese cupo. Hay que estar ahí", explicó.

"Hay que tener los pues en la tierra, trabajar muy duro. Ahora mi cabeza está en los nacionales y después vamos a Europa a ir carrera por carrera. El equipo hace muchos planes, pero uno sabe que hay que ir día a día", agregó.