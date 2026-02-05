Comenzó una de las competencias de ciclismo más importantes de Colombia, los Nacionales de Ciclismo 2026, en donde los fanáticos podrán disfrutar de la presencia de varias figuras del deporte en distintas categorías, desde juveniles femenino hasta élite masculina, en donde había pedalistas de nivel WorldTour.

Entre los principales ciclistas a seguir durante la competencia están Daniel Martínez, Egan Bernal y Harold Tejada, pero uno de los que no estaba en el radar de nadie fue el que terminó sorprendiendo en la contrarreloj y coronándose campeón para darle un nuevo reconocimiento a INEOS, se trata de Brandon Rivera.

Brandon Rivera venció a los mejores y se coronó campeón de la crono de los Nacionales de Ciclismo

Los protagonistas de la competencia en la categoría élite comenzaron a pedalear sobre las 11:00 a.m, desde el sitio de salida en la Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá, hasta el sitio de llegada en Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá.

Todas las miradas estaban puestas en la salida de Egan Bernal, quien volvió a recorrer las carreteras de Colombia, también sobre Harold Tejada, quien sufrió un pinchazo y no pudo destacar, pero nadie tenía presente al otro representante de INEOS, Brandon Smith Rivera, quien demostró por qué forma parte de uno de los mejores equipos del WorldTour al coronarse campeón de la crono en los Nacionales de Ciclismo 2026.

Brandon Rivera logró quedarse con la contrarreloj individual con un tiempo de 47:03, sacando una ventaja de casi dos minutos sobre el pedalista que se quedó con el segundo lugar, Daniel Martínez, el cual llegó a la meta sobre los 48:56, misma marca que Rodrigo Contreras, quien cerró el podio en el tercer lugar.

El zipaquireño de 29 años se robó el protagonismo también al dejar en el camino también a Egan Bernal, campeón del Giro de Italia y el Tour de Francia, quien llegó sobre los 50 minutos, pero a quien agradeció y con quien celebró en la meta.

¿Cuándo se correrá la etapa 2 de los Nacionales de Ciclismo 2026?

La Etapa 2 de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de Ruta 2026 se correrá en el Autódromo de Tocancipá, ubicado en el departamento de Cundinamarca, una ruta de: 67,5 kilómetros – Damas Juveniles (25 vueltas) y Ruta 81 kilómetros Damas Sub-23 y Hombres Juveniles (30 vueltas). Este circuito cerrado será el escenario de las primeras pruebas de ruta en carretera tras la jornada inaugural de contrarreloj individual celebrada en Zipaquirá el 5 de febrero.

