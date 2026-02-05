¿Cómo le fue a Egan en la crono de los Nacionales de Ciclismo?

El Campeonato Nacional de Ruta vuelve a iniciar y a ser una de las representaciones de gran importancia deportiva para la Colombia, la ciudad y la región, consolidando a Zipaquirá como sede de competencias de alto nivel que acoge a grandes figuras del mundo del ciclismo en distintas categorías.

Sin embargo todos los ojos están puestos en la categoría de hombres élite, en donde participan pedalistas de gran recorrido como Harold Tejada, 'Dani' Martínez y el propio Egan Bernal, campeón del Tour y el Giro de Italia, que llega a defender también el título del Campeonato Nacional de Ruta que obtuvo en 2025 y todo parece indicar que lograría el objetivo tras una destacada contrarreloj.

Egan Bernal destacó en la contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo

Como es de esperarse, la categoría de hombres élite y sub 23 contó con un recorrido más extenso en la contrarreloj con comparación a las demás que se corrieron en el transcurso de la jornada del jueves 5 de febrero, siento un total de 44 kilómetros de competencia que empezaron a recorrer desde las 11:00 a.m.

Los protagonistas de la competencia en la categoría élite comenzaron a pedalear desde el sitio de salida en la Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá, hasta el sitio de llegada en Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá, en el siguiente orden:

Daniel Martínez (Red Bull Bora Hansgrohe) 11:22 A.M.

Harold Tejada (Astana) 11:23 A.M.

Egan Bernal (INEOS) 11:24 A.M.

El campeón del Tour de Francia arribó a su país para representar una vez más a INEOS en una competencia y defender el título que obtuvo en la temporada 2025 en Nacional de Ciclismo. Egan Bernal cumplió con su labor y, aunque claramente la contrarreloj no es su fuerte, logró sumar un tiempo de 50:10.

Sin embargo, Egan Bernal pudo celebrar, ya que su compatriota y compañero de equipo en INEOS, Brandon Rivera logró quedarse con la contrarreloj individual con un tiempo de 47:03, sacando una ventaja de casi dos minutos sobre el segundo lugar, Daniel Martínez.

Así quedó el Top 10 de la contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo