[Video] El infortunio de Harold Tejada en la 'crono' de los Nacionales de Ciclismo

La prueba contrarreloj individual de los hombres élite en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo estuvo marcada este jueves 5 de febrero por un hecho inesperado que cambió el desarrollo de la competencia para uno de sus protagonistas: Harold Tejada sufrió un pinchazo en su rueda delantera.

El incidente se presentó cuando el pedalista del XDS Astana llevaba algo más de 20 minutos de competencia, en un momento clave del recorrido, pues ya llevaba cierto impulso que fue frenado bruscamente.

¿Cuánto tiempo perdió Tejada en la crono de los Nacionales?

El daño en la rueda delantera obligó a la intervención inmediata de los mecánicos del equipo, quienes tardaron cerca de 30 segundos en solucionar el inconveniente. Un tiempo que, en una prueba de este tipo y sobre un trazado tan exigente, resulta muy difícil de recuperar.

La situación fue especialmente frustrante para el huilense, teniendo en cuenta la complejidad del recorrido y el ritmo alto impuesto por los principales favoritos.

Para Tejada, el pinchazo representó un duro golpe a sus aspiraciones, más aún cuando días atrás había confesado en el programa ‘Gregarios’ del Canal RCN que esta era la contrarreloj individual mejor preparada de toda su carrera profesional.

Y no era para menos. El corredor del Astana llegaba con la ilusión intacta de colgarse el oro, recordando además que ya sabe lo que es brillar en los Nacionales, luego de haber conseguido el doblete de ruta y contrarreloj en la categoría sub 23 en 2019.

Harold Tejada fue el penúltimo ciclista en tomar la partida, saliendo a las 11:23 de la mañana, apenas un minuto antes de Egan Bernal, corredor del Ineos, quien buscaba revalidar el título obtenido en la edición anterior.

La contrarreloj individual de hombres élite y sub 23, disputada sobre un recorrido de 44 kilómetros, dejó así una de las imágenes más desafortunadas de la jornada.

