Brandon Rivera está cerca de su primer podio en Europa en 2026

El ciclista colombiano Brandon Smith Rivera está protagonizando un brillante inicio de temporada 2026. Después de ganar la prueba contrarreloj en los Campeonatos Nacionales de Ruta, el pedalista de 29 años está muy cerca de terminar en el top 3 de su primera prueba en Europa.

Se trata del Tour de la Provence, que tiene a Rivera en la tercera posición, después de disputarse este sábado 14 de febrero la segunda etapa.

El colombiano terminó la fracción de 174,9 kilómetros con inicio en Forcalquier y meta en Montagne de Lure en la tercera casilla solo por detrás del estadounidense Matthew Riccitello (Decathlon CMA CGM Team) y de su compañero de equipo en el INEOS Grenadiers Carlos Rodríguez.

Así está Brandon Rivera en la clasificación general del Tour de la Provence

A falta de un día para terminar la prueba, Brandon Rivera está tercero a solo 20 segundos de Matthew Riccitello.

En la segunda casilla está Carlos Rodríguez a cuatro segundos del líder.

1. Matthew Riccitello - Decathlon CMA CGM Team - 8H 30'12''

2. Carlos Rodríguez - INEOS Grenadiers a 4''

3. Brandon Smith Rivera - INEOS Grenadiers a 20''

Recorrido de la última etapa del Tour de la Provence

Este domingo 15 de febrero se disputará la tercera y última etapa el Tour de la Provence 2026.

La fracción contará con un recorrido de 205,1 kilómetros con inicio en Rognac y meta Arles.

La jornada contará con importantes ascensos en los primeros kilómetros, pero la definición del día será en descenso y terreno llano.