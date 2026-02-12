UAE Tour 2026: Nairo y dos colombianos más participarán en la carrera

Continúan las competencias del ciclismo en esta nueva temporada, donde el colombiano Nairo Quintana no tendrá mucho descanso luego de lo que fue su participación en el Tour de Omán, competencia en la que terminó séptimo en la clasificación general a 52 segundos del ganador Christian Scaroni.

El pedalista boyacense de 37 años, quien corre actualmente su último año de contrato con el Movistar Team, es uno de los escaladores llamados a ser protagonistas en lo que será la competencia de categoría UCI WorldTour que se llevará a cabo en Oriente Medio del lunes 16 al domingo 22 de febrero.

Los tres colombianos que participarán en el UAE Tour 2026

La delegación colombiana en esta carrera estará conformada por Nairo Quintana (Movistar Team), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), velocista que también estuvo en el Tour de Omán y que incluso ganó una etapa en aquella competencia.

El esloveno Tadej Pogacar no defenderá el título obtenido el año pasado, pues el pedalista de 27 años ha decidido no participar y el equipo de los Emiratos Árabes incluyó en su nómina a otros corredores para pelear el título, como el mexicano Isaac del Toro y el británico Adam Yates.

¿Cómo será el UAE Tour 2026?

El UAE Tour celebrará en esta temporada su octava edición, consolidado como la principal cita del calendario WorldTour en Oriente Medio y como una de las pruebas más singulares del circuito internacional. La competencia, que ha ganado prestigio con el paso de los años, vuelve a reunir a varias de las grandes figuras del pelotón en un recorrido diseñado para ofrecer espectáculo en distintos terrenos.

El trazado estará compuesto por siete jornadas con perfiles variados: dos etapas completamente llanas pensadas para los velocistas, dos recorridos con dunas y repechos que pueden romper el grupo, una contrarreloj individual de 12 kilómetros clave para la general y dos finales en alto que suelen definir la clasificación. Esa combinación convierte la carrera en un examen completo para aspirantes al título y especialistas.