Buitrago reveló su estrategia en el Giro de Italia: "la contrarreloj será clave"

Buitrago regresa al Giro de Italia tras haber convertido esta carrera en uno de sus principales objetivos de la temporada. El colombiano ya ha vivido momentos importantes en el Giro, incluyendo victorias de etapa, y llega tras un primer semestre regular y un periodo de entrenamiento en altitud en Colombia como parte de su preparación final.

Buitrago reveló la estrategia en el Giro de Italia: "sueño con lograr más"

El Giro de Italia 2026 comienza en Bulgaria el 8 de mayo y finaliza en Roma el 31 de mayo, con un recorrido de 3.470 kilómetros y un desnivel positivo de 47.539 metros. La ruta incluye ocho etapas llanas, seis etapas intermedias, seis etapas de montaña y una contrarreloj individual.

“El Giro de Italia ha sido uno de mis principales objetivos desde el año pasado. Es una carrera que significa mucho para mí, una de mis favoritas, y me trae muy buenos recuerdos. Esta temporada ha ido por buen camino, desde Australia hasta Lieja, y el trabajo en altitud en Colombia me ha ayudado a llegar en buena forma. Me siento preparado para este desafío”.

Buitrago: "la contrarreloj será clave para la clasificación general. Para nosotros"

El Bahrain Victorious llega al Giro de Italia con Santiago Buitrago liderando las aspiraciones del equipo en la clasificación general durante tres exigentes semanas de competencia.

Siendo líder, la estrategia del colombiano pasa por el apoyo que tiene del equipo: "Llegamos aquí con un equipo fuerte y equilibrado. Hay una buena combinación de jóvenes promesas y experiencia, y tener a alguien como Damiano Caruso a mi lado es fundamental. Su experiencia en carreras como esta es invaluable, y sé que puedo contar con él durante las tres semanas".

Transmisión del Giro de Italia 2026 por el Canal RCN

"Va a ser un Giro duro. Ya he analizado algunas etapas y la contrarreloj será clave para la clasificación general. Para nosotros, se trata de mantener la regularidad, estar en buena forma física y tener un poco de suerte, para luego luchar por los primeros puestos. El objetivo es llegar a Roma en las mejores condiciones posibles".

"Esta carrera ya me ha brindado algunas victorias especiales, y por supuesto sueño con lograr más este año. Tengo muchas ganas de empezar y ver qué podemos hacer".