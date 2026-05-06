¿Por el podio en el Giro? Santiago Buitrago, a dar la sorpresa en la corsa rosa

El Bahrain Victorious llega al Giro de Italia con Santiago Buitrago liderando las aspiraciones del equipo en la clasificación general durante tres exigentes semanas de competencia.

Director de equipo de Buitrago, hablando de Carusso: "Será uno de los pilares fundamentales cerca de Santi en la montaña"

La primera gran prueba de montaña se presenta en la Etapa 7 con final en Blockhaus, seguida de una contrarreloj individual clave en la Etapa 10, de Viareggio a Massa.

La última semana trae consigo una serie de etapas de montaña decisivas, incluyendo la corta pero exigente etapa hasta Carì, la etapa de los Dolomitas hasta Alleghe y, antes de que la carrera se dirija a Roma, una última prueba para la clasificación general con el doble ascenso al Piancavallo en Friuli-Venecia Julia.

Transmisión del Giro de Italia 2026 por el Canal RCN

Franco Pellizotti, director deportivo, dijo: “Contar con Damiano Caruso en el equipo es muy importante para nosotros, y también para Santi. Probablemente sea el ciclista con más experiencia del grupo, y en una Gran Vuelta un corredor como él aporta un plus. Además, tendrá libertad para luchar por un buen resultado de etapa, pero sin duda será uno de los pilares fundamentales cerca de Santi en la montaña”.

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“Con Santi, nuestro objetivo es claro. Un puesto entre los cinco primeros de la clasificación general es alcanzable, aunque sabemos lo difícil que es en una Gran Vuelta, especialmente en el Giro de Italia, la primera Gran Vuelta del año. Creo en él. Ha crecido mucho en los últimos años y se ha preparado muy bien, tanto física como mentalmente”.

Las victorias parciales son fundamentales para el equipo: “También queremos intentar ganar al menos una etapa, porque con esta plantilla es posible. Iremos día a día, con roles y objetivos claros, y haremos todo lo posible, tanto los corredores como el personal, para terminar este Giro con un buen resultado”.

El equipo inicia el Giro con objetivos claros: proteger a Buitrago durante las tres semanas, mantenerse consistente en la clasificación general y aprovechar las oportunidades para obtener buenos resultados de etapa cuando la situación de la carrera lo permita. Con un recorrido exigente, una larga contrarreloj y varias etapas de alta montaña, el equipo buscará mantenerse concentrado desde la primera etapa y llegar a Roma habiendo luchado en cada fase de la carrera.