Giro de Italia

El INEOS Grenadiers tendrá a Egan Bernal como líder de escuadra para el Giro de Italia 2026.
Daniel Zabala
Egan Bernal correrá el Giro de Italia de 2026 // AFP

Cada vez falta menos para que arranque la temporada 2026 y los principales equipos del pelotón World Tour están adelantando sus primeros campos de entrenamiento en los que definirán los objetivos del próximo año.

En la últimas horas se dio a conocer que el INEOS Grenadiers tomó la decisión de alinear al colombiano Egan Bernal como co-líder de la escuadra para luchar por la clasificación general del Giro de Italia.

Bernal compartirá el liderato con el neerlandés Thymen Arensman, tal y como lo hicieron en la temporada 2025.

El colombiano finalizó la corsa rosa en la séptima posición de la clasificación general a 12 minutos y 35 segundos del campeón, el británico Simon Yates.

Después de conocerse los planes del INEOS Grenadiers, este martes 16 de diciembre se destapó que Egan Bernal tendrá rival colombiano en el Giro de Italia de 2026.

Se trata de Santiago Buitrago, que se según se informó, será una de las dos cartas del Team Bahrain Victorious para luchar por la clasificación general de la próxima corsa rosa.

Buitrago compartiría el liderato con el experimentado italiano Damiano Caruso.

La versión del Giro de Italia de 2026 sería la tercera en la que participe Santiago Buitrago.

El pedalista de 26 años ya disputó las ediciones de 2022 y 2023 en las que finalizó 12 y 13 en la clasificación general, respectivamente.

Otras figuras confirmadas para el Giro de Italia 2026

A falta de confirmación oficial, se ha conocido que el Giro de Italia 2026 también contaría con la participación de Jonathan Milan (Lidl Trek), Enric Mas y Einer Rubio (Movistae Team), Joao Almeida y Adam Yates (UAE Team Emirates), entre otros.

