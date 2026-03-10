Calendario y recorrido del Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Cada vez falta menos para que se dispute el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que tendrá sede en el departamento de Córdoba desde el 16 hasta el 22 de marzo.
Las competencias se desarrollarán en las modalidades de contrarreloj y fondo en las categorías juvenil, sub 23 y élite en las damas y varones.
Pruebas contrarreloj
Las pruebas contrarreloj se disputarán sobre el corredor de la Circunvalar. El punto de salida y de meta será el sector del Centro Comercial Buenavista. Los participantes transitarán por puntos reconocidos del departamento de Córdoba como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.
Pruebas de ruta
Las competencias en la modalidad de ruta tendrán un recorrido de 67 kilómetros en las damas juvenil y 120.6 kilómetros en los hombres.
La prueba élite disputarán la prueba de 120.6 kilómetros y los varones sub 23 lo harán sobre 160.8 km.
Finalmente, los hombres élite disputarán la prueba de fondo con un recorrido total de 206.4 kilómetros.
Calendario del Panamericano de Ruta 2023
Lunes 16 de marzo
Congreso Técnico
Martes 17 de marzo
CRI Damas Juveniles – 14.5km (8:00 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
CRI Varones Juveniles – 22.6 km (9:20 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones – Turipana Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
CRI Damas Élite – 31.4 km (10:30 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
Miércoles 18 de marzo
Congreso COPACI
Jueves 19 de marzo
CRI Hombres Sub-23 – 36 km (8:00 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
CRI Hombres Élite – 43.1 km (8:45 a.m.)
Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista
Viernes 20 de marzo
Ruta Damas Juveniles – 67 km (8:00 a.m.)
Circuito Cereté – 5 vueltas 13.4 km
Ruta Hombres Juveniles (120.6 km)
Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km
Sábado 21 de marzo
Ruta Damas Élite – 120.6 km (8:00 a.m.)
Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km
Ruta Hombres Sub-23 – 160.8 km (11:30 a.m.)
Circuito Cereté – 12 vueltas 13.4 km
Domingo 22 de marzo
Ruta Hombres Élite – 206.4 km (8:00 a.m.)
Circuito Montería – 16 vueltas 12.9 km
Circunvalar Carrera 68 C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí Regreso –Glorieta Calle 29 Regreso – C.C. Buenavista