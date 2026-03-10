Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta

Calendario y recorrido del Campeonato Panamericano de Ruta 2026

El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 se disputará desde el 16 hasta el 22 de marzo en el departamento de Córdoba.
Daniel Zabala
Campeonato Panamericano de Ruta 2026
Campeonato Panamericano de Ruta 2026 // Federación Colombiana de Ciclismo

Cada vez falta menos para que se dispute el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, que tendrá sede en el departamento de Córdoba desde el 16 hasta el 22 de marzo.

Las competencias se desarrollarán en las modalidades de contrarreloj y fondo en las categorías juvenil, sub 23 y élite en las damas y varones.

Tirreno Adriático 2026: Nairo, Buitrago y más colombianos en la clasificación general, etapa 2

Lea también

Tirreno Adriático 2026: Nairo, Buitrago y más colombianos en la clasificación general, etapa 2

Pruebas contrarreloj

Las pruebas contrarreloj se disputarán sobre el corredor de la Circunvalar. El punto de salida y de meta será el sector del Centro Comercial Buenavista. Los participantes transitarán por puntos reconocidos del departamento de Córdoba como la Glorieta Mocarí, el Cruce Garzones y el Puente Asilo.

Pruebas de ruta

Las competencias en la modalidad de ruta tendrán un recorrido de 67 kilómetros en las damas juvenil y 120.6 kilómetros en los hombres.

La prueba élite disputarán la prueba de 120.6 kilómetros y los varones sub 23 lo harán sobre 160.8 km.

Finalmente, los hombres élite disputarán la prueba de fondo con un recorrido total de 206.4 kilómetros.

Nómina y calendario de la Selección Colombia en el Panamericano Élite de Pista en Santiago

Lea también

Nómina y calendario de la Selección Colombia en el Panamericano Élite de Pista en Santiago

Calendario del Panamericano de Ruta 2023

Lunes 16 de marzo

Congreso Técnico

Martes 17 de marzo

CRI Damas Juveniles – 14.5km (8:00 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

CRI Varones Juveniles – 22.6 km (9:20 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones – Turipana Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

CRI Damas Élite – 31.4 km (10:30 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Cruce Garzones Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

Miércoles 18 de marzo

Congreso COPACI

Jueves 19 de marzo

CRI Hombres Sub-23 – 36 km (8:00 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

CRI Hombres Élite – 43.1 km (8:45 a.m.)

Circunvalar – Final C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí – Mateo Gómez – Zeus 500 m.t. Regreso – Glorieta Mocarí – Puente Asilo Regreso – Carrera 68 C.C. Buenavista

Viernes 20 de marzo

Ruta Damas Juveniles – 67 km (8:00 a.m.)

Circuito Cereté – 5 vueltas 13.4 km

Ruta Hombres Juveniles (120.6 km)

Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km

Sábado 21 de marzo

Ruta Damas Élite – 120.6 km (8:00 a.m.)

Circuito Cereté – 9 vueltas 13.4 km

Ruta Hombres Sub-23 – 160.8 km (11:30 a.m.)

Circuito Cereté – 12 vueltas 13.4 km

Domingo 22 de marzo

Ruta Hombres Élite – 206.4 km (8:00 a.m.)

Circuito Montería – 16 vueltas 12.9 km

Circunvalar Carrera 68 C.C. Buenavista – Glorieta Mocarí Regreso –Glorieta Calle 29 Regreso – C.C. Buenavista

En esta nota

Campeonato Panamericano de ciclismo de ruta Ciclismo de ruta Ciclismo internacional