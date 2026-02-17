Cambios en la clasificación general del UAE Tour 2026 tras la contrarreloj de la etapa 2

Avanza el UAE Tour 2026 y junto con ello se corrió la etapa 2 martes 17 de febrero de 2026, convirtiéndose en uno de los momentos decisivo de esta carrera por del calendario internacional. A diferencia de la jornada inaugural, que favoreció a los sprinters, la segunda fue una contrarreloj individual de 12,2 km en Al Hudayriyat Island que trastocó por completo la clasificación general y las expectativas de los principales favoritos.

La etapa 1 le ofreció una victoria espectacular de Isaac del Toro, pero en el marco de la segunda jornada fue Remco Evenepoel, uno de los corredores más completos del pelotón mundial, quien se llevó la victoria en la contrarreloj con un tiempo de 13:03, promediando más de 56 km/h.

Así quedó la clasificación general del UAE Tour tras triunfo de Evenepoel

Esta contrarreloj no sólo se encargó de definir al ganador de la etapa sino que también tuvo un impacto significativo en cuanto a movimientos en la clasificación general, en donde fue el mexicano Isaac del Toro, ganador de la primera etapa, quien terminó mayormente damnificado.

Del Toro perdió 32 segundos durante la lucha de la contrarreloj y cedió el liderato, quedando varias casillas atrás de Evenepoel en la general. La jornada fue clave para las aspiraciones de los favoritos al título, no sólo por la victoria del pedalista de Bélgica, sino por cómo reorganizó la jerarquía entre los aspirantes al triunfo final.

Detrás de Evenepoel, los tiempos también fueron bastante parejos, ya que llegó Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) a 6 segundos, consolidándose como uno de los talentos jóvenes más consistentes en la especialidad, mientras que el veterano Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) completó el podio parcial de la crono con un registro apenas a 12 segundos del tiempo ganador.

1. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - hansgrohe) - 2h 43' 59''

2. Joshua Tarling (INEOS Grenadiers) - a 6''

3. Rémi Cavagna (Groupama - FDJ United) - a 12''

4. Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) - a 25''

5. Daan Hoole (Decathlon CMA CGM Team) - a 26''

6. Luke Plapp (Team Jayco AlUla) - a 26''

7. Florian Vermeersch (UAE Team Emirates - XRG) - a 30''

8. Antonio Tiberi (Bahrain - Victorious) - a 30''

9. Stefan Bissegger (Decathlon CMA CGM Team) - a 31''

10. Isaac del Toro (UAE Team Emirates - XRG) - a 32''

¿Cuándo se correrá la etapa 3 del UAE Tour 2026?

La Etapa 3 del UAE Tour se correrá el miércoles 18 de febrero de 2026, entre Umm al Quwain y Jebel Mobrah en los Emiratos Árabes Unidos. Esta tercera jornada representa el primer gran desafío en ruta de montaña de la carrera, con 183 km que culminan en una exigente subida al Jebel Mobrah, donde se espera que Isaac del Toro recupere protagonismo en la clasificación general.