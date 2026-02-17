Daniel Felipe Martínez, inscrito por Red Bull para importante carrera por etapas

Luego de lo que fue su participación en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026 (donde obtuvo segundo lugar en la Contrarreloj Individual y abandonó la prueba principal tras sentir molestias físicas), Daniel Felipe Martínez vuelve a tener un reto mayúsculo, recordando que hace poco disputó la Figueira Champions Classic y logró un noveno puesto.

El escalador nacido en Soacha hace 29 años, quien defiende los colores del Red Bull-BORA-hansgrohe, ha sido incluido por el equipo alemán para una nueva carrera que se llevará a cabo del 18 al 22 de febrero.

Daniel Felipe Martínez y su primera carrera por etapas en Europa este 2026

El pedalista que supo ganar la edición 2020 del Critérium del Dauphiné y también la Vuelta al País Vasco en 2022, además de obtener un segundo puesto en el Giro de Italia 2024, afrontará este año la Vuelta al Algarve, una competencia que ya había ganado en 2023 y que ahora lo pone como uno de los protagonistas a pelear el título.

El pedalista colombiano intentará nuevamente ganar la carrera, sin embargo, la tarea no será sencilla, pues el evento deportivo contará con la presencia de ciclistas de categoría como Juan Ayuso (Lidl-Trek), Joao Almeida (UAE Team Emirates), Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) y Florian Lipowitz, su compañero de equipo en el Red Bull.

Los otros dos colombianos que participarán en la Vuelta al Algarve 2026

El cundinamarqués Juan Felipe Rodríguez también hará presencia en la competencia representando al EF Education – EasyPost, mientras que el boyacense de 21 años, Juan Guillermo Martínez, defenderá los colores del Team Picnic PostNL en la prueba que tuvo al danés Jonas Vingegaard como ganador en el 2025, pero que no lo tendrá como participante en esta edición.

Remco Evenepoel tampoco estará en la prueba, pedalista belga que recordemos actualmente disputa el UAE Tour como nuevo pedalista del Red Bull-BORA-hansgrohe, corredor que junto con el portugués Belmiro Silva es el que más veces ha ganado la Vuelta al Algarve (tres ocasiones).