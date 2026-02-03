¿Camerino roto en Visma antes del WorldTour?: figura sale a aclarar todo

Con el inicio de la temporada 2026 en el mundo del ciclismo y el WorldTour también a punto de iniciar, Visma Lease a Bike entra en el "ojo del huracán" tras una reciente lluvia de críticas que han recibido con respecto al manejo interno que hay en cuanto a la conformación de su equipo para el presente año.

La escuadra de Países Bajos se ha empezado a desamar para 2026, perdiendo dos grandes figuras como lo son Fem van Empel y el campeón del Giro de Italia, Simon Yates. Frente a esta situación, la reputación del equipo ha venido bajando drásticamente, al punto en el que Wout van Aert tuvo que salir a frenar todas las especulaciones que se han venido formando en su entorno.

Wout van Aert no se guardó nada tras situación del Vsima

Wout van Aert, figura clave del Team Visma Lease a Bike, ha salido en defensa de su equipo ante las crecientes reacciones negativas que ha recibido el “método Visma”, una forma de trabajo exigente que algunos han asociado con la salud mental y el desgaste de varios corredores que al final los termina llevando hacia su respectiva salida.

Ciclistas de alto perfil como Fem van Empel y Simon Yates, tomaron decisiones inesperadas de pausa o retiro, las cuales algunos han relacionado con la presión y el ambiente interno del equipo neerlandés. Frente a ello, Van Aert, ha querido aclarar que estas salidas no son un reflejo de un ambiente insano en Visma y que la situación se está "exagerando".

Van Aert confirmó que el ciclismo simplemente es un deporte de alta exigencia, por lo que Visma está obligado a exigir de igual manera, pero siempre manteniendo como prioridad a los pedalistas y sus condiciones.

“Creo que estamos exagerando lo que pasa dentro del Visma, y nos duele. Es Visma es mi equipo, sé cómo funcionan las cosas aquí y no es un ambiente inhumano. Es una pena que se generalice la situación, es muy injusto”.

“Respeto las decisiones de Fem Van Empel y de Simon Yates, pero no tienen nada que ver con el funcionamiento del equipo. Hay mucho margen para saber cómo se sienten y si necesitan pasar más tiempo en casa”.

¿Cuándo se correrán las tres grandes vueltas del World Tour 2026?

Las tres Grandes Vueltas del UCI WorldTour 2026 ya tienen fechas definidas dentro del calendario oficial. Se correrán en los meses tradicionales de la temporada:

Giro d’Italia 2026

📅 Del 9 al 31 de mayo de 2026

La primera gran vuelta del año se disputará en Italia y abrirá el ciclo de carreras de tres semanas.

Tour de France 2026

📅 Del 4 al 26 de julio de 2026

La carrera más importante del ciclismo mundial se correrá en pleno verano europeo, como es habitual.

La Vuelta a España 2026

📅 Del 22 de agosto al 13 de septiembre de 2026

Será la última gran vuelta del calendario y marcará el cierre de la temporada de grandes vueltas.