Athletico Paranaense busca un colombiano tras no concretar la llegada de Cetré: ya hay candidato

Los futbolistas colombianos siguen dando de qué hablar en Sudamérica y el fútbol brasileño ha puesto sus ojos en fichajes de Colombia. Marino Hinestroza, Johan Rojas, Néiser Villarreal, José Enamorado, entre otros, son los jugadores que están actuando en este 2026 en el Brasileirao.

Hay 29 jugadores de Colombia actuando en equipos del Brasileirao. Se hablaba de un 30 que iba a ser Edwuin Cetré firmando con Athletico Paranaense, pero hubo un giro que truncó todo y el vallecaucano tuvo que regresar a Estudiantes de La Plata para cumplir su contrato.

Athletico Paranaense es el equipo brasileño que tiene más colombianos. Ya son siete con Carlos Terán. Juan Felipe Aguirre, Juan Camilo Portilla, Alejandro García, Stiven Mendoza, Kevin Viveros y Daniel Aguilar. Sin embargo, y, pese a que Edwuin Cetré no llegará, tienen en la órbita a otro extremo de Colombia.

Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores reveló el nombre del extremo que ahora están buscando el Athletico Paranaense tras el infortunio de la no vinculación de Edwuin Cetré al club brasileño.

EL EXTREMO COLOMBIANO QUE BUSCA ATHLETICO PARANAENSE

En Palabras Mayores, Carlos Antonio afirmó que, “Paranaense ayer empezó a buscar otro colombiano. Ese colombiano juega en Talleres y es de apellido Angulo. Les va a costar muchísimo menos (que Edwuin Cetré), ahí es donde está la operación”.

El jugador que estarían buscando es Luis Miguel Angulo Sevillano, nacido en Magüí Payán. Un extremo izquierdo que ya ha dado de qué hablar como jugador de la Selección Colombia en divisiones menores.

Luis Miguel Angulo tiene 21 años y ha pasado por Alianza Petrolera (actualmente Alianza Valledupar FC), Talleres de Córdoba, Platense y Central Córdoba. Su fichaje para cambiar de planes tras la no posibilidad de traer a Edwuin Cetré. Si se llega a concretar la llegada de Angulo, este será el octavo jugador colombiano en las filas del Athletico Paranaense y el cafetero número 30 para este Brasileirao.

Entre sus distinciones, Luis Miguel Angulo cuenta con haber sido campeón con Central Córdoba en la Copa de Argentina en 2024. Paranaense tendrá que agilizar las negociaciones si quiere realmente contar con el colombiano.

Y es que, Athletico Paranaense debe correr contra la corriente si quiere fichar a Luis Miguel Angulo Sevillano. El extremo izquierdo está en la órbita de Peñarol. Medios uruguayos afirman que el cuadro ‘Carbonero’ ha avanzado bastante con esta contratación.

Se espera que, entre martes o miércoles, el colombiano llegue a firmar su contrato con Peñarol. Esto sería otro golpe para Athletico Paranaense que no pudo concretar a Edwuin Cetré.