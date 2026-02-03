Christian González no se guardó nada antes del Super Bowl: le envió mensaje a Colombia

Christian González, el talentoso esquinero de los New England Patriots, se ha consolidado como una de las piezas defensivas más importantes de la franquicia durante la temporada 2025–2026, destacándose tanto por su nivel individual como por la influencia que ha tenido en el desempeño colectivo del equipo.

El jugador formado en Oregon Ducks y candidato a ganar el premio a "Mejor Novato", sigue dando de qué hablar tras ser uno de los contados colombianos en alcanzar la ronda final de la NFL y disputar el Super Bowl, por lo que aprovechó la previa de este último duelo para enviarle un mensaje a los más de 50 millones de compatriotas que quieren ver al jugador con su bandera celebrando el título.

Orgullo colombiano: esto dijo Christian González

Con 23 años, González ha tenido una temporada sobresaliente en la NFL, su rendimiento fue crucial para que los Patriots alcanzaran el Super Bowl, especialmente con una intercepción decisiva en la final de la AFC contra los Denver Broncos, jugada que selló su clasificación al campeonato bajo condiciones extremas de nieve y frío.

Para el jugador, participar en el Super Bowl representa la culminación de un sueño de infancia. González ha contado en diversas entrevistas que desde niño soñaba con jugar en este partido, el evento deportivo más importante de Estados Unidos. Ahora, esa visión se ha hecho realidad de la mejor manera y no pudo evitar recordar al país de sus raíces.

El colombiano, aunque no será el primer colombiano que jugar el Super Bowl, ya que en 2016 el país ya tuvo una representación con Fernando Velasco, mantiene viva la ilusión del equipo, de su familia y demás fanáticos 'cafeteros' con respecto a la obtención del título tras unas emotivas declaraciones en la previa de la gran final.

"Estoy muy orgulloso de ser colombiano, de poner en honor al país. Daré lo mejor de mí para todos".

¿Cuándo jugará Christian González el Super Bowl?

Christian González jugará el Super Bowl LX el domingo 8 de febrero de 2026, cuando su equipo, los New England Patriots, enfrente a los Seattle Seahawks en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California (EE. UU.).

El partido está programado para comenzar ese día por la tarde, con un horario aproximado de 6:30 p. m. hora de Colombia (que corresponde a la hora de transmisión principal en América Latina).