Camila Osorio se topó contra Ostapenko; así le fue en los 8vos de Doha

La tenista colombiana Camila Osorio fue eliminada en octavos de final del torneo WTA 1000 de Doha, al perder por 6-3 y 6-1 contra la letona Jelena Ostapenko, nº 24 del mundo, tras poco más de una hora de juego.

Osorio, de 24 años y número 80 del ranking WTA, era la única latina del cuadro después de que su compatriota Emiliana Arango perdiera el pasado lunes en primera ronda contra la china Wang Xing 6-1 y 7-5.

Camila Osorio se estrella con Ostapenko en los 8vos del torneo de Doha

La tenista cucuteña, quien había llegado al cuadro principal de este torneo tras superar dos partidos de la fase clasificatoria, se enfrentó a Emma Raducanu en la primera ronda y avanzó de fase tras un abandono de la tenista británica.

Luego, en la segunda ronda del torneo, Osorio superó a la checa Kateřina Siniaková en tres sets con parciales de 6-2, 5-7 y 6-3, victoria que le permitió avanzar hasta los octavos de final, donde se topó con Ostapenko, quien fue muy superior a la colombiana y la eliminó del certamen.

Habrá nueva campeona en el torneo de Doha

Este certamen de categoría WTA 1000 está ahora mismo huérfano de defensora de título después de que la campeona del año pasado, la estadounidense Amanda Anisimova, nº4 del mundo, cayera contra la checa Karolina Pliskova.

Las que avanzan con fuerza y favoritas en Doha son la polaca Iga Swiatek y nº1 del mundo, que se batirá contra la australiana Daria Kasátkina; y la la kazaja Elena Rybakina, actual nº3 del mundo del ránking WTA tras conquistar el Abierto de Australia, contra la china Qinwen Zheng, medalla de oro en individuales femeninos en los Juegos Olímpicos de París 2024.