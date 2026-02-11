Nairo Quintana vuelve a brillar ¿Cuándo fue la última vez que terminó en un top 10?

El ciclista colombiano Nairo Alexander Quintana se mantiene vigente y en el inicio de la temporada 2026 ha demostrado una destacada evolución en su rendimiento. Este miércoles 11 de febrero, el boyacense logró su primer top 10 del año al finalizar 7 en el Tour de Omán.

Quintana fue gran protagonista de la carrera de Medio Oriente al mostrarse activo en las fugaz y en cada uno de los ascensos.

Hace cuánto no era top 10 Nairo Quintana

El top 10 de Nairo Quintana en el Tour de Omán genera ilusión en los aficionados del ciclista colombiano, ya que no terminaba en los puestos de privilegio de una carrera desde e 2022.

La última vez en la que Quintana figuró entre los 10 mejores de una carrera fue en el Tour de Francia de 2022 cuando ocupó la sexta casilla.

Con el resultado en el Tour de Omán, Nairo despierta gran expectativa de cara a los próximos retos de la temporada 2026.

Resultados de Nairo en la temporada 2026

En las primera pruebas del 2026, Nairo Quintana ha demostrado una destacada progresión en su nivel.

En el inicio del año, en la Classica Camp de Morvedre, el colombiano fue 16. Posteriormente, en el Gran Premio Castellón - Ruta de la Cerámica ocupó la casilla 41, en la Clàssica Comunitat Valenciana - Gran Premi València fue 72.

Finalmente, en la Muscat Classic fue 73 y ahora en el Tour de Omán terminó 7.

Próxima carrera de Nairo Quintana

Tras ser figura del Tour de Omán, Nairo Quintana volverá a competencia en el UAE Tour, carrera por etapas que se llevará a cabo desde el 16 al 22 de febrero.

En la prueba de los Emiratos Árabes Unidos, el colombiano competirá contra otras grandes figuras del ciclismo Ethan Hayter (Soudal Quick step), Wilco Kelderman (Visma Lease a Bike), Adam Yates (UAE Team Emirates) y Harold Tejada (Astana), entre otros.