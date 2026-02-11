Nairo Quintana confirmó su próxima carrera tras el Tour de Omán

Nairo Quintana, que actualmente cumple su último año de contrato con el Movistar Team, viene de participar en su primera carrera por etapas en esta nueva temporada, logrando un séptimo puesto en la clasificación general del Tour de Omán.

El pedalista boyacense de 36 años, ganador de un Giro de Italia, una Vuelta a España y acreedor de dos subcampeonatos en el Tour de Francia, ha declarado que se siente con fuerzas suficientes para destacarse y apoyar al equipo español en sus objetivos de este 2026, algo que logró demostrar en el más reciente Tour de Omán.

Nairo Quintana y su próxima carrera tras el Tour de Omán

El ciclista colombiano, que se destacó en la competencia de Oriente Medio con ataques en la montaña y permaneciendo en el grupo de favoritos junto a pedalistas como Christian Scaroni, Adam Yates y Cristian Rodríguez, confirmó su próxima carrera luego del Tour de Omán.

Nairo volverá a subirse pronto a la bicicleta en una competencia oficial en este 2026, continuando su estadía en Oriente Medio para disputar el UAE Tour, carrera por etapas que se llevará a cabo desde el 16 al 22 de febrero.

¿Cómo será el UAE Tour 2026?

La de este año será la octava edición del UAE Tour, única carrera de categoría UCI WorldTour que se celebra en Oriente Medio y que consta de siete etapas: dos totalmente llanas, dos con presencia de dunas y pequeñas subidas, una contrarreloj individual de 12 kilómetros y otras dos con llegadas en alto.

El campeón defensor de la competencia es el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), que este año no tiene previsto acudir a la carrera, la cual recordemos tendrá la presencia de 18 equipos de alta categoría como UAE Team Emirates, Visma-Lease a Bike, INEOS Grenadiers, Red Bull-Bora-Hansgrohe, Soudal-Quick Step, Movistar Team, Lidl-Trek, Alpecin-Deceuninck, EF Education-EasyPost y Bahrain-Victorious.

