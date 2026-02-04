Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026: favoritos para la prueba contrarreloj

Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo darán inicio este jueves 5 de febrero. La competencia que reúne a los mejores pedalistas de Colombia tendrá lugar en Zipaquirá con varias de las figuras que representan al país en el World Tour.

Una de las pruebas que más atractivo tendrá en esta competencia es la contrarreloj elite. Allí se darán cita los mejores velocistas que compiten en el calendario nacional y continental y algunos de los hombres que pertenecen a las escuadras del pelotón internacional europeo.

La prueba será este jueves con una distancia de 44 kilómetros. El recorrido tendrá paso doble por el sector del Neusa, antes del retorno final a Zipaquirá. Todo el recorrido tendrá una variación en el desnivel con ascensos y descensos constantes, pero con un ritmo exigente.

Todo apunta a que la prueba tenga una duración aproximada de casi dos horas, con un inicio sobre las 11:00 a.m. y final de toda la competencia casi sobre la 1:00 p.m. Este mismo recorrido será el de la categoría sub-23.

¿Quiénes son los favoritos para ganar la contrarreloj de los Nacionales de Ciclismo 2026?

Para esta oportunidad, los favoritos a quedarse con el título serán Egan Bernal, corredor del INEOS Grenadiers, que en esta oportunidad correrá para el equipo inglés. El ganador del Tour de Francia defenderá la camiseta tricolor.

El gran retador en esta oportunidad para Egan será Daniel Felipe Martínez. El subcampeón del Giro de Italia 2025 ya fue ganador de la prueba en el año 2024 y busca recuperar la corona en una de las rutas donde dio sus primeros pedalazos como profesional.

Otros de los nombres que aparecen para retar a Bernal y Martínez son el mismo Brandon Rivera, que podría tener una opción, pensando en que su coequipero Egan está enfocado en la prueba élite de fondo. Wilson Peña, figura del Sistecredito y Rodrigo Contreras del NU Colombia pueden aparecer para dar la sorpresa.

¿DÓNDE VER LOS NACIONALES DE CICLISMO 2026?

El Canal RCN será el encargado de transmitir desde este jueves todas las pruebas de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026. La transmisión incluirá las pruebas contrarreloj y fondo de damas, sub 23 y hombre élite. Usted puede seguir toda la transmisión por la plataforma de YouTube de Deportes RCN y aquí en el CANAL RCN.