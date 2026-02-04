Campeonatos Nacionales de Ruta: listado de inscritos con figuras WorldTour

Se viene una nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ruta, competencia que reunirá lo más destacado del ciclismo colombiano, con presencia de figuras WorldTour, de la UCI ProTeam, equipos continentales, de marca y conjuntos de 25 ligas del país.

Será un total de 657 corredores en las categorías élite, Sub-23 y juvenil (de categoría masculina y femenina), en una competencia que recordemos dará inicio este jueves y se extenderá hasta el domingo 8 de febrero.

Listado provisional de ciclistas en los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026

Sin duda la estrella más importante que hará parte de esta competencia será el campeón del Tour de Francia y del Giro de Italia, Egan Bernal (INEOS Grenadiers), quien busca defender los títulos obtenidos el año pasado.

Por otro lado, aparecen más pedalistas colombianos de alto reconocimiento internacional y aspirantes al título nacional, como el caso de Brandon Rivera (también del INEOS Grenadiers), Daniel Felipe Martínez (Red Bull–BORA–hansgrohe), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious).

Otros pedalistas que hacen parte de equipos UCI ProTeam pueden ser protagonistas, como Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) y Santiago Umba (Solution Tech Nippo Rali), actual bicampeón nacional de ruta Sub-23 que para este año correrá en la categoría élite.

El aporte femenino en los Campeonatos Nacionales de Ruta

En la categoría de mujeres, se destaca la participación de Paula Andrea Patiño, corredora que dejó el Movistar Team para este año sumarse a las filas del Laboral Kutxa–Fundación Euskadi.

Junto a ella se encuentran figuras consolidadas como Diana Carolina Peñuela, Stefania Sánchez, Erika Milena Botero, Laura Daniela Rojas y María Paula Latriglia, todas integrantes del Team Sistecrédito.

Para conocer el listado completo de pedalistas que harán presencia en estos Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026, la Federación Colombiana de Ciclismo tiene la publicación oficial en su página web.

¿Dónde ver los Campeonatos Nacionales de Ruta Sistecrédito 2026?

Todas las emociones de la gran competencia se podrán ver en vivo por el Canal RCN y también por la App del Canal RCN, que transmitirán todas las pruebas con la mejor cobertura.