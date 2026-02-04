Logo Deportes RCN Vertical
Campeonatos Nacionales de Ciclismo

Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026: recorrido y altimetría de las pruebas contrarreloj

Este jueves 5 de febrero se disputarán las pruebas contrarreloj en cada una de las categorías de los Nacionales de Ciclismo.
Daniel Zabala
Egan Bernal, figura de los Nacionales de ruta 2026
Egan Bernal, figura de los Nacionales de ruta 2026 // AFP

Todo está listo para que este jueves 5 de febrero arranque una nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de ruta, que en esta oportunidad tendrá como epicentro el municipio de Zipaquirá y las vías del departamento de Cundinamarca.

En la primera jornada de competencias se llevarán a cabo las pruebas contrarreloj en las categorías juvenil, sub 23 y élite en las ramas femenina y masculina.

Altimetrías oficiales de los Campeonatos Nacionales de Ruta 2026

La prueba contrarreloj en la categoría juvenil damas contará con un recorrido total de 13.2 kilómetros con inicio y meta en la Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

CRI Damas Juveniles 13.2 kilómetros

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 8:00 a.m.

Hora de llegada: 9:00 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles

Las damas sub 23 y élite y varones juveniles disputarán la prueba de 26.1 kilómetros con inicio y meta en la Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá desde las 9:00 A.M..

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.

Hora de salida: 9:00 a.m.

Hora de llegada: 10:50 a.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

Hombres Sub-23 y Élites

Finalmente, los hombres élite y sub 23 afrontarán la contrarreloj de 44 kilómetros con algunos altibajos en donde Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal parten como favoritos.

La prueba de los élite dará inicio a las 11:00 de la mañana.

Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.

Hora de salida: 11:00 a.m.

Hora de llegada: 12:45 p.m.

Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá

Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá

Cómo y dónde VER EN VIVO los Nacionales de ruta 2026

Los Campeonatos Nacionales de ruta 2026 se podrán VER EN VIVO a través de la señal del Canal RCN. También habrá transmisión constante por la aplicación del Canal RCN.

