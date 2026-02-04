Todo está listo para que este jueves 5 de febrero arranque una nueva edición de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo de ruta, que en esta oportunidad tendrá como epicentro el municipio de Zipaquirá y las vías del departamento de Cundinamarca.
En la primera jornada de competencias se llevarán a cabo las pruebas contrarreloj en las categorías juvenil, sub 23 y élite en las ramas femenina y masculina.
La prueba contrarreloj en la categoría juvenil damas contará con un recorrido total de 13.2 kilómetros con inicio y meta en la Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.
CRI Damas Juveniles 13.2 kilómetros
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – El Tunal – Petromil – Cruce Nemocón – PRS 6 – Retorno Ladrillera – Las Pesebreras – Cruce Cogua – PRS 3 – Glorieta Calle 8 – PRS 2 – Aviso San Gabriel – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.
Hora de salida: 8:00 a.m.
Hora de llegada: 9:00 a.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
Damas Sub-23 y Élites y Hombres Juveniles
Las damas sub 23 y élite y varones juveniles disputarán la prueba de 26.1 kilómetros con inicio y meta en la Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá desde las 9:00 A.M..
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes Peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante Zipaquirá.
Hora de salida: 9:00 a.m.
Hora de llegada: 10:50 a.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
Hombres Sub-23 y Élites
Finalmente, los hombres élite y sub 23 afrontarán la contrarreloj de 44 kilómetros con algunos altibajos en donde Daniel Felipe Martínez y Egan Bernal parten como favoritos.
La prueba de los élite dará inicio a las 11:00 de la mañana.
Recorrido: Zipaquirá Glorieta Calle 4 Variante – Glorieta Calle 8 – Petromil – Cruce Nemocón – Retorno Ladrillera – Petrobras – Cruce Neusa – Laktoland – Cruce Nemocón – Retorno antes peaje Casablanca – Río Neusa – Cruce Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua – PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – retorno para segunda vuelta hasta cruce de Neusa – Petrobras – Ladrillera – Entrada Cogua — PRS 4 – Glorieta Calle 8 – San Gabriel – PRS 1 – Pasavías antes Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá.
Hora de salida: 11:00 a.m.
Hora de llegada: 12:45 p.m.
Sitio de salida: Glorieta Calle 4 Variante – Zipaquirá
Sitio de llegada: Pasavías antes Glorieta Calle 4 – Zipaquirá
Cómo y dónde VER EN VIVO los Nacionales de ruta 2026
Los Campeonatos Nacionales de ruta 2026 se podrán VER EN VIVO a través de la señal del Canal RCN. También habrá transmisión constante por la aplicación del Canal RCN.