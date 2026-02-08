Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026: favoritos para la prueba de ruta

Los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026 finalizarán este domingo 8 de febrero. La competencia que reúne a los mejores pedalistas de Colombia tendrá lugar en Zipaquirá con varias de las figuras que representan al país en el World Tour.

Una de las pruebas que más atractivo tendrá en esta competencia es el fondo elite. Allí se darán cita los mejores ciclistas que compiten en el calendario nacional y continental y algunos de los hombres que pertenecen a las escuadras del pelotón internacional europeo.

La prueba será este domingo con una distancia de 210 kilómetros. El recorrido varios pasos por Cogua, antes del retorno final a Zipaquirá. Todo el recorrido tendrá una variación en el desnivel con ascensos y descensos constantes, pero con un ritmo exigente y final en el Mirador de Salinas.

Todo apunta a que la prueba tenga una duración aproximada de casi dos horas, con un inicio sobre las 8:00 a.m. y final de toda la competencia casi sobre las 2:00 p.m. .

¿Quiénes son los favoritos para ganar la prueba de ruta de los Nacionales de Ciclismo 2026?

Para esta oportunidad, los favoritos a quedarse con el título serán Egan Bernal, corredor del INEOS Grenadiers, que en esta oportunidad correrá para el equipo inglés. El ganador del Tour de Francia defenderá la camiseta tricolor.

El gran retador en esta oportunidad para Egan será Harold Tejada. El ciclista del Astana busca recuperar la corona en una de las rutas donde dio sus primeros pedalazos como profesional.

Otros de los nombres que aparecen para retar a Bernal y Tejada son el mismo Brandon Rivera, que podría tener una opción, pensando en la chance de quedarse con los dos títulos tras ganar la crono en categoría elite. Santiago Buitrago, también destaca como opción para quedarse con el triunfo.

¿DÓNDE VER LOS NACIONALES DE CICLISMO 2026?

El Canal RCN será el encargado de transmitir desde este jueves todas las pruebas de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo 2026. La transmisión incluirá las pruebas contrarreloj y fondo de damas, sub 23 y hombre élite. Usted puede seguir toda la transmisión por la plataforma de YouTube de Deportes RCN y aquí en el CANAL RCN.