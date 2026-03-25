Caos en el final de la tercera etapa de la Vuelta a Cataluña: ¿Quién ganó?

La tercera etapa de la Vuelta a Cataluña 2026 dejó un desenlace caótico e inesperado, marcado por caídas, ataques de los favoritos y un final que cambió por completo en el último kilómetro. Lo que parecía un pulso directo entre Remco Evenepoel y Jonas Vingegaard terminó resolviéndose al esprint tras un accidente que alteró el guion de la jornada.

Evenepoel lanzó un ataque a 29 kilómetros del final, Vingegaard respondió

La etapa comenzó a tensionarse a 68 kilómetros de meta con una caída múltiple que afectó a varios corredores, entre ellos Ivo Oliveira, Jay Vine, Sergi Darder, Léo Bisiaux y Josh Kench. El australiano Vine se vio obligado a abandonar, mientras el ritmo del pelotón se incrementaba con el trabajo de equipos como Visma-Lease a Bike y Red Bull-Bora, que endurecieron la carrera antes del tramo decisivo.

El paso por el Coll Roig (3ª categoría) terminó por deshacer la escapada del día, neutralizada a 32 kilómetros de la meta. A partir de ese momento, el viento lateral provocó abanicos y cortes que fragmentaron el grupo, elevando la tensión en el pelotón.

Evenepoel lanzó un ataque a 29 kilómetros del final, respondido de inmediato por Vingegaard. Ambos protagonizaron un interesante duelo estratégico, en el que el belga asumió la mayor parte del desgaste, mientras el danés se mantenía a rueda. La diferencia llegó a rozar los 25 segundos, encendiendo las alarmas en el grupo perseguidor. Evenepoel, además, se llevó el esprint intermedio en Reus, sumando bonificaciones.

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Sin embargo, el esfuerzo conjunto no fue suficiente. El pelotón, liderado en la persecución por Brandon McNulty, logró neutralizar la aventura en los kilómetros finales.

Caida que definió el ganador de la tercera etapa en Cataluña

Cuando todo apuntaba a un cierre ajustado entre los favoritos, la carrera dio un vuelco: Evenepoel cayó en una rotonda a falta de 700 metros, dejando sin opciones al belga.

Con el terreno servido para un esprint masivo, Dorian Godon aprovechó su potencia para imponerse con claridad, superando a Ethan Vernon y Noah Hobbs.

Godon, además, se mantiene como líder de la general, seguido por Thomas Pidcock y Vingegaard, antes de una cuarta etapa de alta montaña que promete redefinir la clasificación.