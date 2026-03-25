Vuelta a Cataluña 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 3

Se disputó este miércoles 25 de marzo la etapa 3 de la Vuelta a Cataluña, que contó con un recorrido de 159.4 kilómetros con inicio en Mont-roig del Camp y meta Vila-seca

La jornada fue ganada por el francés Dorian Godon (INEOS Grenadiers), quien además, se ratificó como líder de la clasificación general.

Godon se mostró como el más fuerte en un remate masivo y además aprovechó una fuerte caída que sufrió el belga Remco Evenepoel.

El francés del INEOS Grenadiers superó en el sprint a Ethan Vernon (NSN Cycling Team) y a Noah Hobbs (EF Education EasyPost), quienes completaron el podio.

Revolcón en la clasificación general

La clasificación, a pesar de ratificar a Dorian Godon (INEOS Grenadiers) como líder, sufrió importantes cambios, teniendo en cuenta los favoritos al título.

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Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) y Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) ascendieron a la segunda y tercera posición, respectivamente.

Top 5 de la etapa 5 - Vuelta a Cataluña

1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers)

2. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) MT

3. Noah Hobbs (EF Education EasyPost) MT

4. Toon Aerts (Lotto Intermarché) MT

5. Anthon Charmig (Uno X Mobility) MT

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48. Einer Rubio (Movistar Team) MT

57. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) MT

Clasificación general de la Vuelta a Cataluña - Etapa 3

1. Dorian Godon (INEOS Grenadiers) 11H29'50''

2. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) a 16''

3. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) a 18''

4. Anthon Charmig (Uno-X Mobility) a 20''

5. Rudy Molard (Groupama - FDJ United) a 20''

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18. Richard Carapaz (Ef Education Easy Pot) a 25''

37. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a 25''

55. Einer Rubio (Movistar) a 8'19''