Chile se llevó el oro y Colombia el bronce en la prueba de ruta de mujeres élite del Campeonato Panamericano

La prueba de ruta femenina élite del Campeonato Panamericano de Ciclismo en Ruta 2026 es una de las carreras más esperadas del certamen, reuniendo a las mejores ciclistas del continente brillar en un recorrido exigente y estratégico por las calles de Montería y sus alrededores.

Fueron justamente los talentos de Chile, Argentina y Colombia quienes se robaron el protagonismo en la penúltima fecha del Campeonato Panamericano tras más de 120 km recorridos.

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La competencia, disputada el 21 de marzo, formó parte de una edición histórica del campeonato. La carrera femenina élite se llevó a cabo sobre un circuito cerrado en el municipio de Cereté, con un trazado aproximado de 120 kilómetros, diseñado para favorecer tanto a velocistas resistentes como a corredoras con capacidad de ataque en terreno plano.

A lo largo de la jornada, el calor y la humedad jugaron un papel determinante, aumentando la exigencia física y obligando a las competidoras a gestionar cuidadosamente sus energías. Desde los primeros kilómetros, el pelotón mostró un ritmo intenso, con varios intentos de fuga protagonizados por selecciones como Chile, Argentina y Colombia.

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La prueba se definió en los kilómetros finales, donde la estrategia colectiva y la resistencia individual marcaron la diferencia. El cierre fue vibrante, con ataques constantes que fragmentaron el grupo principal y dejaron a las más fuertes en la lucha por el podio, justamente a Catalina Soto, de Chile, Julieta Benedetti, de Argentina y Diana Peñuela de Colombia.

Estas tres ciclistas llegaron a la meta y se quedaron con los respectivos lugares en el podio tras un tiempo de 02:59:20.

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