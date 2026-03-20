Juan Esteban Sánchez dio otra medalla de oro para Colombia en Panamericanos de Ciclismo

Desde el martes 17 de marzo, el departamento de Córdoba, Colombia se ha tomado el ciclismo panamericano. Aunque las últimas semanas han sido complicadas en Montería y en Cereté. Eso no ha sido impedimento para que se lleve a cabo el Campeonato Panamericano de Ciclismo en ruta.

Lea también Así le ha ido a Santa Fe contra los equipos uruguayos, brasileños y argentinos en Copa Libertadores

Y es que, los Panamericanos de Ciclismo en ruta buscan definir a los campeones en varias categorías, entre ellas, juvenil, Sub-23 y élite tanto en damas como en varones. Montería y Cereté son epicentros en esta competencia ciclístico. Además, en este certamen se podrá seguir todas las emociones con la transmisión televisiva de RCN, la app del Canal RCN, el YouTube y el programa Gregarios con Mario Sábato, Juan Charry, Camilo Uribe y Sebastián Araujo.

El Panamericano de Ciclismo en ruta cuenta con 29 países protagonistas con 350 ciclistas participantes que buscan darles a sus naciones las medallas de oro. Colombia ha sacado provecho y se ha llevado varias preseas. De hecho, en la jornada del viernes, Salomé Vargas ganó dama juvenil, y en hombres juvenil Juan Esteban Sánchez también ganó

JUAN ESTEBAN SÁNCHEZ GANÓ LA PRUEBA DE HOMBRES JUVENIL EL VIERNES 20 DE MARZO

Horas antes de que se corriera la prueba de hombres juvenil, Salomé Vargas ganó en la de damas juvenil, mientras que Estefanía Castro fue tercera. En la disputa de los hombres, Juan Esteban Sánchez terminó cruzando la línea de meta primero en una ardua pelea que tuvo contra un ciclista chileno y un mexicano, quienes cerraron el podio.

El perfil de esta categoría transcurrió en Cereté, Córdoba pasando por Cereté Depósito al grano, Retiro de los Indios, Garot La Palma, Teka Parrilla, Primax Resalto, antes de terminar en donde todo empezó en el Depósito al grano. Un recorrido de 120,6 kilómetros que empezó a tener el protagonismo de Juan Esteban Sánchez representando a la delegación local.

Lea también Salome Vargas se cuelga el oro juvenil Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Un recorrido tranquilo sin muchos tramos de montaña que terminó en un esprint final que Juan Esteban Sánchez. La delegación colombiana protagonizó el último tramo junto con Chile y México. Una definición que, por segundos tuvo la victoria colombiana. Detrás del antioqueño llegó Luciano Carrizo y Santiago García.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE HOMBRES JUVENIL EN LOS PANAMERICANOS DE CICLISMO EN RUTA

1. Juan Esteban Sánchez | Colombia | 02:54:06´´

2. Luciano Carrizo | Chile | m.t.

3. Santiago García | México | m.t.

4. Óscar Restrepo | Colombia | m.t.

5. Eduard Ayala | Venezuela | m.t.

6. Rafael Campos | Venezuela | m.t.

7. Julio Ibarra | México | m.t.

8. Yandel de Jesús | Puerto Rico | m.t.

9. Cristian Garfias | México | m.t.

10. Andrés Talero | Colombia | m.t.