Salome Vargas se cuelga el oro juvenil Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Llegó a su fin la prueba de fondo juvenil femenina del Campeonato Panamericano de Ruta 2026, justamente una de las competencia más atractivas y disputadas del certamen, reflejando el alto nivel del ciclismo formativo en el continente y en donde logró brillar Colombia gracias a Salome Vargas.

El fondo de esta categoría juvenil se llevó a cabo el 20 de marzo en las calles de Montería, esta carrera reunió a las mejores jóvenes promesas de América en un recorrido exigente de aproximadamente 67 kilómetros, diseñado sobre un circuito técnico que combinó velocidad, resistencia y estrategia y en donde Salomé Vargas destacó colgándose el oro.

Otro oro para Colombia en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026

Equipos como Colombia, Venezuela y Chile asumieron protagonismo desde que arrancó la carrera, conscientes de la importancia de imponer condiciones en un circuito que no ofrecía grandes ascensos, pero sí múltiples curvas y tramos que favorecían los ataques constantes.

Los intentos de fuga no lograron consolidarse debido al trabajo colectivo del grupo principal, que mantuvo diferencias controladas. La carrera se encaminó así hacia un desenlace en el que la potencia y la táctica jugarían un papel determinante.

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La dinámica de competencia obligó a las corredoras a mantenerse siempre atentas, evitando cortes que pudieran definir la carrera antes del embalaje final. en donde fue Salome Vargas quien más destacó para quedarse con el reconocimiento y la respectiva medalla de oro tras un tiempo de 01:45:55.

Finalmente, la victoria quedó en manos de la colombiana, quien se impuso con autoridad en el embalaje definitivo, pero aún así fue siempre perseguida por la venezolana, Jennifer Lagos, quien se colgó la medalla de plata, mientras que el bronce quedó en poder de otro talento colombiano, Estefanía Castillo, quien confirmó el buen momento del país anfitrión en la categoría juvenil femenina.

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Así quedó el Top 10 del fondo, en la categoría juvenil, del Campeonato Panamericano de Ruta